Rescatan a un hombre herido que se adentró con su moto de agua en el Mar Menor tras presuntamente agredir a su pareja

La Policía Local de Cartagena ha colaborado en el rescate al conductor de una moto de agua en el Mar Menor que se encontraba herido a consecuencia de un golpe en la cabeza con una botella de vidrio durante una discusión familiar, según informaron fuentes municipales en un comunicado. Durante la madrugada del pasado domingo, 5 de octubre, el teléfono 092 recibió una alerta de '1-1-2' en relación a una persona herida que se encontraba a bordo de una embarcación a la deriva en aguas de la laguna salada.

Inmediatamente se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate en la que, bajo la coordinación de un subinspector de Policía Local, participaron los servicios marítimos de Cruz Roja, Guardia Civil y Policía Local de Los Alcázares. La persona en cuestión, en este caso un varón, había salido al mar a bordo de una moto náutica desde el puerto de Los Nietos tras producirse una discusión con su pareja en el término municipal de Los Alcázares, y en la que comunicó que resultó lesionado a consecuencia de un golpe en la cabeza con una botella de vidrio.

Su pareja sentimental presentó denuncia en dependencias de Guardia Civil por un presunto delito de malos tratos. Tras un intenso dispositivo de búsqueda donde los funcionarios de Policía Local, tanto de Cartagena como de Los Alcázares, revisaron toda la costa del Mar Menor, el varón finalmente fue localizado por personal de Cruz Roja a unos 300 metros del puerto. Desde allí fue trasladado al club náutico donde, tras recibir asistencia sanitaria, fue detenido por funcionarios de Guardia Civil como presunto autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar. El Ayuntamiento de Cartagena ha recordado que en el teléfono 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

La llamada no deja rastro en la factura, aunque hay que eliminarla manualmente del registro del teléfono móvil. El Ayuntamiento de Cartagena también cuenta con un Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVI). El equipo humano que lo compone ofrece apoyo psicológico, asesoramiento social y jurídico. Se encuentra en el edificio de La Milagrosa, situado en la calle Sor Francisca Armendáriz. Su teléfono es el '968 128 820'.