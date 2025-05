El sector ‘agro’ regional califica de “auténtico disparate” el ‘tijeretazo’ al Trasvase

El malestar por el recorte al trasvase Tajo-Segura es patente en las principales organizaciones agrarias con presencia en la Región de Murcia. El secretario general de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez, ha asegurado que “se trata de un nuevo atropello para los agricultores y ganaderos murcianos y, en definitiva, para todo el Levante español, que no podemos consentir”. Las nuevas reglas planteadas por la Comisión de Explotación recogen una progresiva disminución para los próximos años de los aportes hídricos de los embalses de cabecera del Alto Tajo (Entrepeñas y Buendía). En concreto, el documento recoge que esos envíos de 300 hectómetros cúbicos pasen a ser de 193 en el próximo 2027. Por eso, el líder de esta organización profesional agraria ha apuntado que “es totalmente inaceptable y vamos a luchar para impedir esta barbaridad. Los responsables de este ataque a la agricultura española pasarán a la historia de nuestro país por su ineptitud, por ir en contra del interés general y por acabar con una infraestructura clave en el desarrollo socieconómico del Sureste español.

Similar visión tienen desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en la Región (COAG-IR). Su presidente, José Miguel Marín, ha dicho, en declaraciones a LA RAZÓN, que “este informe no es otra cosa que la puesta en escena del ideario político de este Gobierno, que quiere acabar con la agricultura del Levante español. Además, se hace argumentando ‘criterios medioambientales’, pero llama poderosamente la atención que no se tenga en cuenta el grave perjuicio medioambiental que tendrá la desaparición de miles de hectáreas de cultivo agrícola del Levante, y que están actuando como ‘sumidero de carbono’ para paliar las emisiones de los distintos sectores de la economía”. Los agricultores temen que, de llevarse a cabo este planteamiento del ministerio para la Transición Ecológica, que dirige ahora Sara Aagesen, las consecuencias para el campo murciano sean “irreversibles”. De esta forma, el sector ‘agro’ hace un llamamiento a la sociedad, para se sume al eventual calendario de movilizaciones que tienen previsto organizar en las próximas semanas aunque, por el momento, no hay fechas concretas.

Plan Hidrológico Nacional

Las organizaciones agrarias vuelven a reiterar la necesidad de poner en marcha un Plan Nacional del Agua, que solvente la escasez de recursos hídricos en todo el territorio nacional. El secretario general de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez, ha expresado que “ahora más que nunca, es fundamental trabajar para conseguir ejecutar el Plan Hidrológico Nacional, para conseguir acabar con el déficit hídrico estructural de nuestra cuenca y para resolver la endémica sequía que soporta el campo murciano y, por ende, el Levante español”.

El Gobierno suma fuerzas

El Ejecutivo que preside Fernando López Miras está dispuesto también a plantar la batalla, para mostrar su frontal rechazo a lo que ha llamado ‘apagón hídrico’. Por eso, el Gobierno regional asegura que no va a quedarse de brazos cruzados. Al apoyo sin fisuras que ofrece al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), el Gobierno de Miras quiere ahora sumar fuerzas de las otras dos comunidades autónomas (ambas del PP) afectadas por esta situación: la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Por eso, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, ya tenía el pasado miércoles un encuentro en la conselleria de Agua, Agricultura y Ganadería en Valencia, con su homólogo Miguel Barrachina. “Hace más de un año se nos convocó a una reunión para poder participar en este proceso. Una reunión sin datos y sin guión, que no se volvió a repetir. Ahora sabemos que las aportaciones que remitimos al Ministerio no han sido tenidas en cuenta”, apuntaba Rubira al término de esa reunión. En este sentido, la consejera regional aseguraba que el Ejecutivo autonómico llevará a cabo todas las acciones legales pertinentes, para tratar de frenar este cambio en las reglas de juego del acueducto. La titular de Agricultura y Agua ya anunciaba que “el Gobierno de la Región de Murcia hará lo que esté al alcance de su mano para frenar esta injusticia y este castigo a la Región y a sus regantes”.