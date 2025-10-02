La Seguridad Social pierde casi 5.000 afiliados en la Región de Murcia en septiembre hasta los 668.208

La Seguridad Social ha perdido 4.991 afiliados en septiembre en la Región de Murcia respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 0,74%, hasta alcanzar los 668.208 ocupados, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esa caída intermensual de la afiliación contrasta con la subida del 0,15 por ciento que registra la media del país, al contabilizarse 31.462 trabajadores más en el noveno mes en relación al octavo.

En términos interanuales, la afiliación creció en la Región de Murcia un 3,21% con un promedio de 20.791 cotizantes nuevos.

Del total de personas afiliadas en la Región de Murcia en septiembre, 561.717 pertenecían al régimen general; 105.327 al régimen de autónomos; 1.164 a trabajadores del mar y ninguno a minería y carbón.

En el caso concreto del régimen general, está integrado por el sistema especial agrario, con 75.562 trabajadores; el régimen de empleados del hogar, con 8.800, y el general con 477.355.