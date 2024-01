El sindicato CESM pide más médicos y aplicar medidas ya negociadas para suavizar la situación de colapso actual en Murcia

El Sindicato Médico de la Región de Murcia CESM alerta de la gravedad del colapso que se está viviendo en los centros de salud, hospitales y urgencias extra hospitalarias de la Región de Murcia durante estas semanas como consecuencia del incremento actual de los contagios por virus respiratorios y la descompensación de los enfermos crónicos.

La Sanidad regional no puede absorber el elevado número de pacientes y asistimos a escenas de caos y saturación en los centros sanitarios, con demoras extremas, profesionales trabajando bajo presión y en situación de estrés continuo y una calidad de la asistencia sanitaria que se resiente.

La Sanidad de la Región de Murcia está diseñada para trabajar en situaciones de afluencia normal, pero los periodos como el actual (aunque se repiten cada año en las mismas fechas) no se planifican de manera adecuada y el sistema se tensiona hasta el colapso.

La falta de recursos afecta al número de camas en los hospitales, las plantillas de médicos insuficientemente dimensionadas (no solamente para afrontar el episodio actual, sino de manera crónica), a la no implementación de las soluciones ya negociadas con las organizaciones profesionales que el Gobierno regional, sin embargo, no ha puesto en marcha, y a la no aprobación de otras medidas necesarias como los módulos de Atención Primaria y la creación inicial, prioritaria y urgente de 15 plazas de médico de Urgencias Hospitalarias a la que deberán seguir muchas plazas más.

Entre estas medidas se encuentra cubrir 74 plazas en Atención Primaria y poner sostener las agendas de 30+5 pacientes; la renovación del Plan de Urgencias y Emergencias (cuya actualización estaba prevista para el 31 de diciembre de 2023); y la creación del cuarto SUAP metropolitano, entre otras acciones negociadas y presupuestadas para la mejora de la asistencia sanitaria en la Región.

CESM no ha dejado de alertar del aumento de la presión asistencial en los Servicios de Urgencias Hospitalarias y de la situación crítica de todos los niveles asistenciales a insta al Gobierno regional a que aborde con urgencia la situación en la que se encuentra la asistencia sanitaria actualmente y que se repite cada año como consecuencia de una mala previsión, de decisiones erróneas que se han cronificado y de parches temporales que no solucionan los problemas de raíz del sistema.

Colaboración ciudadana

En cuanto al aumento de los contagios por virus respiratorios, el Sindicato Médico insiste a la población en la utilidad del uso de la mascarilla, la higiene de manos y el distanciamiento como medidas de prevención y pide su colaboración para frenar el número de contagios.

Apoyo a los profesionales

Igualmente, CESM quiere subrayar el esfuerzo titánico de los profesionales, una vez más, para hacer frente a la situación y pide a la Administración que este esfuerzo sea debidamente recompensado.