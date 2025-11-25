Los trabajadores de Amazon en Murcia van a huelga: estos son los horarios que más afectarán

El Comité de Huelga de Amazon RMU1 ha reprogramado los días y horarios de la huelga convocada en el centro logístico de Murcia, que se desarrollará desde las 6.45 de este miércoles, 26 de noviembre, hasta las 22.45 del próximo viernes, 28 de noviembre.

"La convocatoria se mantiene con plena firmeza y legalidad en defensa de mejoras laborales largamente reclamadas por la plantilla y sistemáticamente ignoradas por la empresa", según informaron fuentes de la CGT Región Murciana en un comunicado.

Durante todo el periodo de huelga, los representantes legales de los trabajadores (RLT) permanecerán en el centro para atender a la plantilla y facilitar el ejercicio del derecho fundamental a la huelga.

Las franjas de máxima afluencia previstas son, en el turno de mañana, a partir de las 11.15 horas; en el de tarde, desde las 15.45 --habrá un acto central de apoyo de la sociedad civil en las puertas de la empresa-- y en el de la noche, a partir de las 00.30 horas.

Tras varios intercambios formales con la Dirección, el Comité de Huelga ha puesto de relieve "importantes incoherencias" por parte de la empresa.

En este sentido, ha señalado que la Dirección afirmó que las ampliaciones de jornada estaban "planificadas con anterioridad", pero, según apunta la nota enviada por la CGT, "fueron comunicadas precisamente esta semana, coincidiendo con la convocatoria de huelga".

El Comité ha considerado que la coincidencia "no puede calificarse de casualidad" y ha criticado que estas medidas "presionan innecesariamente a la plantilla durante un momento de conflicto laboral".

Por otro lado, el Comité de Huelga ha insistido en que, aunque la empresa sostiene que "el espacio correcto es el diálogo", no se ha fijado ninguna fecha ni hora para reunirse, y ha recordado que en España es "completamente legal" negociar durante una huelga.

"Nombrar la palabra diálogo no significa practicarlo. Para negociar hay que sentarse. La plantilla lleva meses esperando gestos reales", ha afirmado el Comité, que ha explicado que la movilización responde a "la falta de avances en las condiciones laborales" de los trabajadores.

En este sentido, ha recalcado "la ausencia de voluntad negociadora efectiva por parte de la empresa". "Amazon RMU1 tiene en su mano desbloquear esta situación. La plantilla ha demostrado paciencia durante años. Ahora le toca a la empresa demostrar respeto y responsabilidad", ha concluido el Comité de Huelga.