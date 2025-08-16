La Vega del Segura está en aviso rojo por las altas temperaturas de este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por altas temperaturas para este domingo en la Vega del Segura. El resto de la Región estará en aviso naranja.

Según la predicción de la Aemet, la capital de la Región alcanzará los 44º. Los avisos estarán activos entre las 13.00 y las 21.00 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 16 de agosto, en la Región de Murcia, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la Región.

Las temperaturas irán en ascenso, más acusado para las máximas. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.