Vox se queda solo en su intento de derogar la Ley LGTBI y la normativa ‘woke’ en Murcia

PP, PSOE y Podemos han votado en contra de la moción presentada en el Pleno de la Asamblea Regional por VOX para derogar la ley LGTBI en un tenso debate en el que los tres partidos han acusado a VOX de fomentar el odio contra dichos colectivos y de querer el retroceso de los derechos sociales.

El diputado de VOX Antonio Martínez ha advertido que su propuesta no es prohibir ningún pensamiento ni retroceder en derechos constitucionales, pero que consideran que con la ley LGTBI de 2016 "se cometió un error político que hay que corregir. Más que una ley es un dispositivo para el manejo de las personas que han sido sexualizadas y convertidas en objeto de la lucha política", ha afirmado.

Según él, hay que "liberar a las instituciones de la obligación de colgar banderas que no representan a la totalidad de las españoles, no puede haber favoritismo en oposiciones, no es correcto invadir espacio privado de las mujeres por abusones que deberían lavar su conciencia antes", ha dicho añadiendo que "tampoco es correcto" que los menores puedan someterse a tratamientos de cambio de sexo.

El socialista Miguel Ángel Ortega, que ha presentado una enmienda a la totalidad a la iniciativa de VOX que tampoco ha salido adelante, ha calificado las palabras del diputado de VOX Antonio Martínez como que "dan asco" y ha anunciado que estudiarán denunciar su intervención por un posible "delito de odio. Están en contra de todo lo que representa la libertad".

El diputado también ha asegurado que su partido va a "luchar contra la censura que quieren imponernos" y se ha mostrado preocupado por que hayan aumentado las agresiones al colectivo LGTBI "por culpa de los discursos de la ultraderecha".

Desde Podemos, María Marín se ha mostrado orgullosa de luchar contra los derechos humanos y ha acusado a VOX de difundir bulos. "Es una basura la moción que han presentado esta mañana", ha apostillado.

Por su parte, María Casajús, del PP, ha advertido que este debate es social y ha manifestado su compromiso "inquebrantable" por la defensa de los derechos sociales, "no aceptamos retrocesos" en su protección, ha añadido indicando que la ley LGTBI "no concede privilegios, sino que establece mecanismos para que todos los ciudadanos puedan vivir con dignidad. Su propuesta no busca una igualdad efectiva, busca eliminar las herramientas que protegen a quienes sufren esa discriminación", ha asegurado.

El revuelo causado durante el debate y votación de la iniciativa ha llevado al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, a pedir la palabra y a recordar a los diputados la obligación de "mantener una conducta respetuosa" mientras que otros parlamentarios estén en el uso de su palabra.

A esto, el portavoz de VOX, José Ángel Antelo ha matizado que ellos respetarán "cuando se nos respete. Si no se nos respeta, no respetaremos", ha dicho recordando que a sus diputados se les insulta "en Pleno y Comisiones y no pasa nada".

El socialista José Vélez ha recordado que el PP con sus palabras "está haciendo una enmienda a la Presidencia" y ha defendido la labor de esta en los Plenos, mientras que María Marín, de Podemos, ha advertido que "la Mesa no puede seguir permitiendo que se produzcan aquí discursos antidemocráticos y de odio ante ciertos colectivos. Podemos debatir, pero siempre desde el orden constitucional", ha añadido.

Reforma del sistema de financiación

Por otro lado, PSOE, VOX y Podemos han rechazado también una moción del PP para pedir al Gobierno nacional que incluya la reforma urgente del sistema de financiación autonómica en el orden del día de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este miércoles.

La socialista Carmina Fernández ha calificado de "absolutamente ridícula" la iniciativa del PP y ha reprochado a los 'populares' el no haber reclamado la reforma del sistema de financiación a Mariano Rajoy cuando era presidente del Gobierno. Desde VOX Rubén Martínez ha justificado su voto en contra debido a que "el PP con la monserga de la infrafinanciación todavía no ha explicado qué modelo de financiación quiere. Y saben que en Murcia no pueden pronunciarse en contra de lo que diga Feijóo, establecen criterios a los que interesan en la Región en materia de población ajustada".

Frente a ellos, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha recordado a los grupos parlamentarios que lo que votaban es "un llamamiento político que debería ser unánime pidiendo al Gobierno de España una reforma del sistema de financiación. Qué vergüenza y qué triste", ha dicho reiterando que la Región "necesita ya una reforma del sistema de financiación".

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado una moción presentada por Podemos en relación al pago de las horas extra realizadas por los bomberos del CEIS y su consecuente aumento de la plantilla. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PSOE y Podemos, y las abstenciones de PP y VOX.

La diputada de Podemos, María Marín, ha dicho estar ya "cansados de ver que el Gobierno no tiene ni palabra", recordando que la plantilla ha tenido que hacer presión para que "les abonen sus horas extra no cobradas en los últimos 4 años o que se les reconozca esa deuda para poder cobrarla lo antes posible". El PSOE se ha sumado a esta petición porque, como ha dicho el socialista Fernando Moreno, "los bomberos no merecen que durante años cubran un déficit estructural con horas extra".

PP y VOX se han abstenido en la iniciativa porque, según ha dicho Carlos Albaladejo, del PP, la voluntad de realizar el abono y de aumentar las plantillas "ya ha sido manifestada por el presidente de la Comunidad y por el consejero. Es una cuestión presupuestaria", ha dicho afirmando que se realizará dicha petición en cuanto se pueda, mientras que Ignacio Arcas, de VOX, ha recordado que la iniciativa "ya había sido presentada y votada" y ha manifestado que ellos apoyarán estas reivindicaciones.

Durante la sesión, PP y VOX han rechazado modificar la ley regional de Publicidad Institucional, como pedía Podemos, para prohibir subvenciones a medios de comunicación condenados por mala praxis. El diputado de Podemos, Víctor Egío, ha defendido la modificación de la ley para que solo los medios de comunicación social que hayan sido condenados en sentencia firme de forma reiterada a rectificar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen de las personas o por delitos de odio sean "excluidos" de la publicidad institucional.

A la petición de Podemos se ha unido el PSOE que, en palabras de su diputada Carmina Fernández, el debate debe ser "más amplio y profundo". La socialista ha matizado que la ley representó en 2018 "un avance en transparencia, pero los nuevos retos han demostrado que en poco tiempo esta ley ha quedado obsoleta".

Sin embargo, PP y VOX han frenado el intento de modificación de la normativa. La diputada de VOX Virginia Martínez ha echado en cara a los partidos de la izquierda que "no les importa que los medios de comunicación estén al servicio del poder y escondan sus casos de corrupción, lo que les preocupa es la libertad de expresión".

Mientras que el diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco ha explicado que ellos están en contra de la iniciativa porque ya existen mecanismos para regular las subvenciones a medios, como la ley de Contratos del Estado.

El Pleno de la Asamblea tampoco ha aprobado una moción del PSOE para solicitar ayudas directas y urgentes frente a la sequía en la Región. El diputado del PSOE Fernando Moreno ha lamentado la "inacción" del Gobierno regional y ha asegurado que esto está costando la muerte de una parte de la agricultura de la Región, la de secano.