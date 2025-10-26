Vuelven las tormentas a la Región de Murcia, esta es la previsión

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 26 de octubre, cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de chubascos durante la tarde y sin descartar que sean localmente fuertes y tormentosos en el litoral.

Las temperaturas mínimas en descenso en el Nororeste, con pocos cambios en el resto; máximas en descenso, notable en el interior. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente este en el litoral por la tarde.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 20 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.