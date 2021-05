El cuaderno de Chapu Apaolaza: Susana Díaz Ayuso

Carmen Calvo en lo de Alsina: qué bella fantasía. Calvo le dice a Alsina que lo que es legal es legítimo, esto es el sanchismo en seis palabras. También le dice en lo que anda ahora el PSOE: explicar que la gente de Madrid ha votado con la percepción alterada por la pandemia. Madrileños ultraliberales, borrachos, fascistas y ahora, encima, pirados. Ha hablado también de cerveza y ha salido como ha podido de esas preguntas de Alsina frías, bien tiradas, con su dedo de espuma reposada. En el PSOE de Madrid te ponen la autocrítica con tapa.

Anda un cohete chino descontrolado volando sobre Madrid y ya sabemos a quién no le va a caer. Sánchez está a cubierto, pero de momento. A las primarias de los socialistas de Andalucía se presentará Susana Díaz. Si al PP de Madrid ha rozado la mayoría absoluta con el rollo de las cañas y los berberechos que relata Carmen Calvo como explicación a su triunfo electoral, ¿a dónde no llegará Susana Díaz con media limeta de manzanilla bien fría, un plato de langostinos de Sanlúcar, media de mojama, la fritura de adobo, las tortillitas de camarones, el flamenquin, el solomillo al wisky, la urta a la roteña y, de postre, el bombón helado y el PSOE no sanchista?

Si el lema de los populares en la sacrosanta Madrid fue ‘Libertad’ y les fue tan bien, Díaz ya pergeña una campaña en cuyos carteles se lea solamente: ‘Vamonós’. Susana se leyó el Manual de Resistencia de Sánchez. Ahora, si la quiebran como a Joaquín Leguina y Redondo Terreros, parecerá que hay un PSOE fuera del PSOE, un PSOE verdadero, digamos, ahora que Calvo explica a quien le quiera escuchar que los votantes madrileños -incluidos los suyos- se dejaron seducir por la ultraderecha, esta cosa que empieza en Abascal y va hasta Felipe González cuando dice ‘invienno’. A esa tropa de fortuna convoca Susana, sultana del Susanato, reina del peronismo rociero como la ha escrito Manuel Sampalo que pretende aprovechar la mala racha de Sánchez con las mujeres. Va a resistir fuerte, pelear duro y reverdecer aquellos viejos laureles que con tanta crueldad Pedro Sánchez depuso. En Triana ya la llaman Susana Díaz Ayuso.

