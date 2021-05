El director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, analiza en su videoblog de hoy la polémica surgida a raíz de unas declaraciones suya en el programa “Liarla Pardo”, de LaSexta, en las que se aseguraba que un mes de vacaciones le parecía excesivo. No tardaron sus palabras en hacerse virales en las redes sociales y, por este motivo, ha querido matizar, que no corregir, sus palabras. E insiste en la importancia de tratar de trabajar en lo que nos gusta, en no obsesionarse con el dinero o con el concepto de triunfo en la sociedad actual.