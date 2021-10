El cuaderno de Chapu Apaolaza: Fumata blanca

Notas del 14 de octubre, fumata blanca ¡qué humareda! Sé de dos actores que se fumaron no hace mucho un cigarrito aliñado en el callejón de Las Ventas. Cuando los banderilleros salían de la cara del toro, se miraban unos a otros con los ojos como platos y en lugar de “Cuidado que el toro está bizco”, se decían: “Aquí huele como que han ‘fumao’”.

Me gusta el olor del bipartidismo por la mañana. Sánchez se han dado la mano con Casado en Yuste en un homenaje a la excanciller Merkel, pronunciado ‘Ánguela’, me gusta cómo suena. Como cuando dicen ‘orgue’ por Jorge. La Españita sepulturera entierra bien hasta a los mandatarios de los países. A partir de los 50, si por la mañana no te duele nada o te hacen un homenaje, es que estás muerto. Para la izquierda, Merkel antes era una bruja y ahora resulta que es Santa Teresa de Jesús, lo contrario de lo que le pasará a Yolanda Díaz que ahora parece Campanilla de Fene y ya veremos cómo remata la faena.

De merkelianas maneras y al compás de los ecos de ‘grosse coalition’, o como se diga, el PP y el PSOE han acordado renovar el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el flequillo de la ministra de Trabajo, un mechón ‘panta rei’ que nunca es el mismo como si la peinara Heráclito de Éfeso. Díaz -Campanilla de Fene- pretende salvar el comunismo por la vía del buen rollo y la estética capilar, mucho mejor que la vía judicial de Ione Belarra, ministra de erres. Ha dicho en Alsina-Etxea que a Isa Serra y a Alberto Rodríguez los ha condenado el Supremo sin pruebas. Dicen que Rodríguez no estaba en el vídeo, pero no significa que no estuviera allí.

A los condenados, investigados y otras hierbas de Podemos los recoge Irene Montero en el Monasterio de Igualdad, con ese rollo entre el maco, el ‘jotía’ y el ‘japiberdei’ que ya no sabe uno si está en Igualdad o en un taller ocupacional de la penitenciaría de Puerto II. Los sueldos de los asesores los pagan los ciudadanos, pero dime, España, para qué está un amigo.

