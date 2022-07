Algo se está desmoronando

Creo que fue el primer artículo de este año cuando recordábamos el trigésimo aniversario de aquel 1992, que fue un gran año para España. Las Olimpiadas, la Exposición Universal de Sevilla, el primer AVE que circuló, aquella alta velocidad que dejó impresionados a propios y ajenos a lo largo y ancho del mundo lo mismo que los acontecimientos de aquel año en nuestro país, en que todo salía redondo… El Rey Juan Carlos y la Reina Sofía dando lustre a todo acto con su omnipresencia, en su ejercicio de Jefe de Estado y mejor Embajador de todos los países con una institución restaurada y consolidada para mayor beneficio de la nación…Un partido socialista pillo, pero eficaz, un socialismo que ni hablaba ni pactaba con terroristas ni con independentistas, sin mesas de diálogo ni mandangas del tres al cuarto, sin bótox y sin máscaras, en fin, sé bien que la añoranza no es el mejor de los sentimientos, pero la que suscribe, sin recato, proclama que recuerda con nostalgia aquellos años en que, si bien echábamos pestes, no sufríamos las penurias actuales en precios de la luz, de combustibles, y, ¿por qué no decirlo? del melón y la sandía. Y es que todos vamos al mercado y tenemos que llenar el frigorífico soportando el que cada día nos cueste más caro. Estamos hartos de estar hartos. Me dicen que me despacho a gustito, pero el que no lo hace sufre de malas digestiones, no soporto el estreñimiento de las palabras y por eso las suelto sin ambages, y no quiero dejar de repetir lo de la semana pasada, somos un rebaño de mansas ovejas que tendría que estar ya en la calle gritando y proclamando que no queremos vivir más esta farsa, que no queremos más comunismo, ni terrorismo de Bildu, ni independentismo de Rufián. Queremos que todos se vayan de una vez a la mierda y que la nación se restaure de tanta agresión, de tanta humillación a los biennacidos y de tanta ignominia.

Hoy, por primera vez creo que las señales son buenas. Adriana Lastra y su cazadora vaquera se van a su casa con el pretexto de un embarazo de alto riesgo. Lola Delgado renuncia también por motivos de salud, lo malo es que quien la sustituye es persona harto cuestionable dada su cercanía al PSOE, y estamos ya muy aburridos de aquel dicho que reza “otro vendrá que bueno te hará”. Ya veremos.

El siguiente en desfilar será Tezanos, con un ataque de gota o con otro embarazo de alto riesgo, ¡vaya usted a saber! Todos van cayendo como fichas de dominó, pero es que, claro, no pueden permitirse gentes tóxicas en el gobierno dada la fragilidad que presenta en estos momentos y dados los nefastos resultados en las encuestas luego de la aparición mariana de Feijoo en el panorama político y del éxito pepero en las andaluzas, que, a su vez, provocará otro efecto dominó en las regionales del año próximo donde los buenos de Page, Lambán y Vara hablan como por la boca de Abascal del ataque de pánico y de ansiedad que sufren. Sánchez no tiene costalero que lo sostenga, ya digo. Bueno, su marmitón Bolaños, que no vale ni para recoger colillas.

CODA. Mientras Reino Unido se paraliza por la ola de calor, a la que no están acostumbrados, Putin sorprende a propios y ajenos después de que apareciera cojeando y con un brazo colgando y sin fuerzas, durante su llegada a Irán. ¿Serán ciertos los rumores de su enfermedad? ¿Será que su cara de luna llena es debida al tratamiento de corticoides al que presuntamente está sometido? Miedo me dan sus reuniones con Jamenei, otro tarado de tomo y lomo. Entre los dos pueden desatar un cristo de proporciones incalculables.