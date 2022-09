Usted estuvo crítico

Extraño título ¿Se lo explico lector?: Año 2020, estando en mi casa gallega, mi hija Clara, meses fuera de España, anunciándome visita, dijo: Viajando mucho, ya me he hecho pruebas, ¿Por qué no las haces tú? Recordemos, que, entonces, en España, ya nos habíamos topado con el Covid19 originando el encierro en primavera, pero todavía ajenos al zarpazo posterior. Concertamos visita a un hospital en La Coruña donde me hicieron tomas nasales y de sangre. «Le avisaríamos únicamente si hubiera algo». Me despedí tranquilo, mi estado era pletórico. Pero veinticuatro horas después, llamada: Ha dado positivo, ¿Nota cansancio, respira bien? Estoy perfectamente, ¿qué hago? No salga de casa, tómese temperatura y estamos en contacto. Con mi hija ya en casa, comenzó aquella intranquila espera.

Días después nuevo providencial planteamiento de Clara: Estamos lejos de la ciudad, ¿Y si empeoras o respiras mal? Volvimos al hospital, nuevas comprobaciones, analítica, radiografías, gasometría arterial. Terminadas, la fatal noticia: «Su evolución es grave, ha de quedar ingresado de inmediato».

Una semana permanecí aislado controlándome oxigenación, temperatura. Pero en una de las revisiones, segundo mazazo a mí debilitada moral: «Vamos a segur su evolución en la UCI». Nada pregunté, recuerdo que en un acto de sereno acatamiento de que aquello pintaba mal, desabroché mi viejo rolex que lleva conmigo más de cincuenta años. El médico, afectuoso, dijo: «Tranquilo, nos ocupamos. Lo entregamos a su hija». Percibo aún el sentimiento con el que escuché aquella frase a modo de cumplimiento testamentario con deseos finales.

Por lo que después supe, dos días estuve en aquella UCI y siendo negativa mi evolución, me trasladaron a otra que ya entonces se estaba significando avanzada contra aquel agresor del que poco se sabía. Me referiré a esto después.

Pero por tener muy especial significado para mí y quisiera ser capaz de hacérselo sentir también a usted, lector, describo la secuencia siguiente. Desde aquella ambulancia, sedado, intubado, supe percibir la sensación de traslado, metálicos ruidos, extrañas resonancias, todo lastrado por mi mente confusa y, de repente, como potente luz en la oscuridad, escuché la voz de mi hija, emocionada, cercana al llanto «Papá, no te preocupes, todo va a salir bien, estamos contigo» y yo me escuché diciéndole: «Tranquila, nos vamos a ver pronto, ya verás…». Aquella conversación jamás existió, no estaba capacitado para mantenerla ni existía conexión alguna y, sin embargo, sí fue real el que mi hija en un coche que conducía su hermano Gonzaga, iba siguiendo en la noche de la ciudad a aquella ambulancia que me llevaba en busca de puerto protector evitando el naufragio de mi vida. Sin duda, desde mi estado de inconsciencia, con la escasa autonomía que me quedaba, me aferraba desesperadamente al sentimiento de cariño y ansias de vivir que mis hijos representaban.

Cuarenta días hospitalizado, dieciocho en UCI, en un estado difícil de describir. Creía escuchar conversaciones, percibía mi cuerpo en agitaciones espasmódicas. Tenía sed brutal y con enormes dificultades para poder articular palabra por la intubación, balbuceaba suplicando agua. Veía extrañas imágenes que azuzaban mi abatimiento y desbordaban mi terror. Frente a mí, un enfermo fallecía, lo rodeaban sanitarios que discutían. Repentinamente se marchaban empujando bruscamente hacia mi aquel cadáver del que yo, inmovilizado, trataba inútilmente de separarme. Pesadillas continuas que me embadurnaban de tristeza.

Tras sobrevivir a la UCI, diez días en habitación, sondado, doce kilos menos. Como muñeco roto me vencía hacia adelante cuando me sentaron, tuve mucha dificultad para ponerme de pie y fue titánico el esfuerzo para dar primeros pasos. Pero salí adelante, abandoné el hospital caminando y pronto, logré recorrer en mi bici unos metros. Sin duda mi vieja fidelidad al deporte había resultado excelente aliada.

Recuerdo ahora todo eso, al seguir la atención prestada por los medios al cincuenta aniversario del hospital en el que pasé mi proceso, en su origen, 1973, llamado Ciudad Sanitaria Juan Canalejo, hoy CHUAC, Centro Hospitalario Universitario Ciudad de La Coruña, centro gigante con 8000 profesionales atendiendo muchas especialidades, pioneros en difíciles trasplantes, centro de quemados, secciones de investigación… recibiendo tres años galardón de mejor hospital de España.

Ingresé por urgencias, un CHUAC dentro del CHUAC, potentísimo departamento con más de trescientos profesionales, operativo ininterrumpidamente. Allí pase horas críticas. Todo esto lo supe después, conociendo a la Dra. De La Cámara, responsable de Urgencias quien en ilustrativa charla tuvo la amabilidad de detallarme mi historial recibiéndome en el hospital. Yo tenía necesidad de ordenar mis confusas sensaciones volviendo a donde estuve, pero sin saberlo, viendo los que fueron mis entornos pero que no vi, reviviendo sonoridades sin la distorsión de entonces. Y entré por aquella puerta que, inconsciente, había atravesado en camilla. Pude sentir la higiénica frialdad del box. Con las debidas precauciones visité la UCI que en nada se parecía a aquella de aterradoras visiones y la habitación, pequeña, pero que en aquellos primeros intentos de mi esforzado caminar la recordaba de distancias insuperables.

En 2020, y 2021, todos seguimos la evolución de la pandemia que conmocionó a la sociedad, revolucionado empresas, familias, ocio, y esencialmente, ámbito sanitario. La sociedad precisa intervención de una gran diversidad de profesionales, pero aquel es el merecedor de consideración especial pues atiende, preserva y tutela ese TODO sin el cual nada hay, LA VIDA. Mi agradecimiento a estos profesionales que, desempeñando cometidos con preparación renovada, acreditan remarcables actitudes vocacionales.

Un recuerdo final sintetiza lo apuntado. En aquella habitación, aunque confuso, comenzaba a ser consciente de mi situación. Un médico comenzó a hacerme preguntas, «¿Cómo se llama, qué edad tiene, sabe lo que le ha pasado?» Lentamente atendía aquel interrogatorio, pero súbitamente mi reflexión se detuvo y fui yo el que preguntó: «Doctor, he estado muy mal ¿verdad?» Y él, aunando profesionalidad con empatía, diciendo verdad, pero sensiblemente, se aproximó, puso sus manos sobre mis hombros y con tono cálido, convincente, que influía confianza, me respondió: «Sí, así es, pero ya todo pasó. Enhorabuena, porque USTED ESTUVO CRITICO».