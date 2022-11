El mejor «mullet» de Estados Unidos

Scott Salvadore, un vecino de 35 años de un pueblecito del norte de Nueva York, se ha alzado como el campeón, el número uno de Estados Unidos, gracias a un corte de pelo muy particular. Se trata del famoso «mullet», una tendencia de los años 80 que consiste en dejar el pelo corto en los laterales de la cabeza, muy largo a partir de la nuca y estilo libre en la parte de arriba. Lo cierto es que estuvo muy de moda, con actores como Mel Gibson o Patrick Swayze como embajadores de la melena más demandada de entonces. Aunque para Salvadore, el mejor «mullet» de todos los tiempos es el de Shawn Michaels, quien desde el ring de la fantasiosa lucha librea americana «rompía corazones» (y costillas) con su pelo al viento.

El «mullet» de Salvadore, ganador del campeonato de EE UU, «solo» tiene 4 años y medio. Él siempre ha llevado este corte de pelo. Al haber nacido en los 80, reconoce que forma parte de su ADN. Sin embargo, a su novia no le gustaba nada. Cuando ella se mudó de la bulliciosa ciudad de Nueva York a su pequeño municipio rural (Scottsville), le recordó el esfuerzo que hacía cambiando toda su vida por él, mientras que él ni siquiera podía cortarse el pelo. Salvadore decidió afeitarse la cabeza, allí mismo, en el salón de casa. Pero recuerda que no se sentía bien consigo mismo. «No era feliz. Había perdido la confianza en mí mismo». Así que poco después le propuso matrimonio y «en el momento en que mi rodilla se despegó del suelo, le dije: ‘’Empiezo de nuevo a dejarme el pelo crecer’'».

Como triunfador de este importante concurso, el USA Mullet Championship al que se presentan centenares de rivales de todo el país, explica lo bonito que ha sido el apoyo que ha recibido de su comunidad, «se involucraron todos para ayudar a que yo ganara. Fue una sensación realmente buena». Lo cierto es que ahora es toda una celebridad local que inunda titulares «y mira, hasta me entrevistan en España (risas). Me he vuelto viral, es emocionante».

Eso sí, Salvadore no olvida a su peluquero en quien confía ciegamente. «Esta es su obra maestra. Le llamamos el Monet de las Crines, el Miguel Ángel de los Mullets y el Dalí de las Greñas Divinas».