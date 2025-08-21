Una veintena de incendios forestales de nivel 2 continúan avanzando sin control en Castilla y León, Galicia y Extremadura, en lo que ya se considera la peor ola de fuegos en el país en al menos tres décadas. El avance de las llamas ha obligado a desalojar a más de 33.750 personas.

Desde el pasado 1 de junio, las autoridades han detenido a 33 personas e investigado a otras 93 por su presunta implicación en el origen de los incendios, que hasta ahora han dejado cuatro víctimas mortales.

Mapa de incendios A. Cruz La Razón

Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos y evacuados en Castilla y León, Galicia y Extremadura