Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos y evacuados en Castilla y León, Galicia y Extremadura
El avance de las llamas ha obligado a desalojar a más de 33.750 personas y ya se han registrado cuatro víctimas mortales
Una veintena de incendios forestales de nivel 2 continúan avanzando sin control en Castilla y León, Galicia y Extremadura, en lo que ya se considera la peor ola de fuegos en el país en al menos tres décadas. El avance de las llamas ha obligado a desalojar a más de 33.750 personas.
Desde el pasado 1 de junio, las autoridades han detenido a 33 personas e investigado a otras 93 por su presunta implicación en el origen de los incendios, que hasta ahora han dejado cuatro víctimas mortales.
Renfe anuncia que este jueves los trenes de la línea Madrid-Galicia volverán a funcionar con total "normalidad"
Renfe ha anunciado que a partir de este jueves los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia volverán a circular con normalidad en sus horarios habituales. La compañía ha señalado que, si fuese necesario, se podrían añadir trenes especiales para atender la demanda acumulada tras la interrupción del servicio durante la última semana debido a los incendios en Galicia y Castilla y León.
El servicio se reanudó este miércoles a las 17.00 horas, y Renfe ha confirmado algunos horarios destacados: un tren saldrá de Madrid a las 10.30 horas con parada en Zamora y llegada a Ourense a las 12.45, mientras que en sentido contrario, un tren partirá de Ourense a las 17.30 con llegada a Madrid a las 19.45 horas, también con parada en Zamora.
