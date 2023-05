En la semana por excelencia contra el acoso escolar el 25% de los españoles denuncia que sus hijos lo han sufrido y el 70% cree que los centros educativos lo ocultan. Esto denota un grave problema que sigue sin ser abordado adecuadamente y que está provocando un alarmante aumento en el número de suicidios. Quizá los protocolos de acoso escolar no están funcionando como se esperaba y se precisa un plan de prevención que ponga fin a este gran problema. Tampoco ayuda a frenar esta grave situación, el consumo de contenidos violentos por parte de los más jóvenes.

El temido acoso en la infancia y la adolescencia, mundialmente conocido como bullying, no es solo un problema durante el año escolar, sino que también ocurre en convivencias o en los campamentos de verano. Esos lugares tan didácticos y enriquecedores son propicios para un acoso continuado. En ellos no existe la oportunidad de tregua que supone ir a casa al salir del colegio. Ahí el tiempo hábil de sufrir injusticias y desprecios es constante. Por lo tanto, los daños en la autoestima, a veces irreparables, son mayores. Los padres han de estar pendientes de ello y dar a sus hijos las herramientas necesarias para combatir posibles abusos.

También imaginamos el cansancio de los profesores, que se ven obligados a dedicar más tiempo a rescatar su autoridad que a enseñar. Las noticias sobre agravios a docentes despiertan un rechazo generalizado, pero es aún más decepcionante que los padres se pongan del lado de unos pequeños dictadores que no han interiorizado aún que lo primero es el respeto y no hacer lo que no te gustaría que te hicieran. Los docentes han de recuperar la autoridad y también es vital que los padres exijan buen comportamiento y disciplina a sus hijos.

Hagamos todo lo que esté en nuestra mano para prevenir tragedias que no tienen marcha atrás. Trabajemos para crear un ambiente escolar seguro y saludable.