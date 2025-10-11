Editorial
Las caras de la noticia: 11 de octubre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
MARÍA GUARDIOLA▲
Reta al Gobierno con medidas efectivas para salvar Almaraz. La presidenta de Extremadura ha anunciado que bajará a la mitad la ecotasa que pesa sobre la central nuclear de Almaraz para que pueda seguir funcionando y espera que el Gobierno abandone su sectarismo y haga lo mismo.
MONTSE MÍNGUEZ▼
Excusas para no responder ante los pagos en metálico. La portavoz del PSOE dijo no saber a quién paga en metálico su partido y que tampoco le preocupaba, dando a entender que el método es legal. El problema no es que sea en efectivo, sino el origen de ese dinero, lo que Mínguez no quiso aclarar.
YOLANDA DÍAZ▼
Amenaza a Ayuso por negarse a las listas negras de médicos objetores del aborto. Díaz ha amenazado a la presidenta Ayuso con acciones legales por negarse a crear listas negras de médicos objetores del aborto. Se ve que lo de la libertad de conciencia es solo para la izquierda.
