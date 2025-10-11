Las caras de la noticia: 11 de octubre de 2025

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. EUROPA PRESS Europa Press

MARÍA GUARDIOLA▲

Reta al Gobierno con medidas efectivas para salvar Almaraz. La presidenta de Extremadura ha anunciado que bajará a la mitad la ecotasa que pesa sobre la central nuclear de Almaraz para que pueda seguir funcionando y espera que el Gobierno abandone su sectarismo y haga lo mismo.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz. EUGENIA MORAGO/PSOE Europa Press

MONTSE MÍNGUEZ▼

Excusas para no responder ante los pagos en metálico. La portavoz del PSOE dijo no saber a quién paga en metálico su partido y que tampoco le preocupaba, dando a entender que el método es legal. El problema no es que sea en efectivo, sino el origen de ese dinero, lo que Mínguez no quiso aclarar.

Yolanda Díaz durante la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Alberto R. Roldán La Razón

YOLANDA DÍAZ▼

Amenaza a Ayuso por negarse a las listas negras de médicos objetores del aborto. Díaz ha amenazado a la presidenta Ayuso con acciones legales por negarse a crear listas negras de médicos objetores del aborto. Se ve que lo de la libertad de conciencia es solo para la izquierda.