Las caras de la noticia: 13 de abril de 2025

El presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda Grupo Mutua Madrileña Grupo Mutua Madrileña

IGNACIO GARRALDA▲

Renovado al frente de Mutua Madrileña con respaldo total a su gestión. La junta general de mutualistas de Mutua Madrileña ha aprobado la renovación del mandato del presidente, Ignacio Garralda, por un plazo de tres años más, respaldando todas sus propuestas de gestión.

Patxi López cree que Mazón "llega tarde y mal" viéndose con algunas víctimas y que "debería irse y convocar elecciones" ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS Europa Press

PATXI LÓPEZ▼

«Harto» de que la oposición se comporte como oposición. El portavoz socialista en el Congreso dice que está «harto» de que el PP no apoye al Gobierno y no quiera aprobar sus medidas para contrarrestar los aranceles. De dialogar y llegar a acuerdos no ha comentado nada.

Belarra promete el resurgir de Podemos con Montero como baza electoral frente a la izquierda "dócil" de Sumar Europa Press

IONE BELARRA▼

Belarra despierta poco entusiasmo entre las bases de Podemos. El interés que despierta Belarra entre las bases de Podemos ha quedado de manifiesto. Ha sido ratificada como líder del partido con el 90% de los votos, pero con solo el 47% de participación. Quizá el detalle de que fuese única candidata...