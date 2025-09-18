Las caras de la noticia: 18 de septiembre de 2025

Ignacio Galán Iberdrola

IGNACIO GALÁN▲

Estrena la primera comunidad solar. Iberdrola anunció que ha firmado un acuerdo con el Colegio Licenciados Reunidos de Cáceres para impulsar la primera comunidad solar en la capital solar de Iberdrola en Extremadura. Tiene almacenamiento de baterías y es la primera sobre una comunidad solar ya existente.

Miguel Sampol Pucurull Ministerio de Agricultura

MIGUEL SAMPOL PUCURULL▲

Presidirá una sala del Tribunal General de la UE. El juez español Miguel Sampol Pucurull, actual magistrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde 2019, presidirá una de las salas del Tribunal General durante los próximos tres años, según ha informado la institución.

La líder de Más Madrid, Manuela Bergerot Europa Press

MANUELA BERGEROT▼

La ultraizquierda no aprende ni entiende. Manuela Bergerot ha tachado a Isabel Díaz Ayuso de «embajadora del genocidio» y ha reivindicado que la comunidad educativa «está con el pueblo de Gaza». La ultraizquierda sigue instalada en el insulto y así le va. Cuanto más difama, más se hunde. Por fortuna.