Acceso

Opinión

Editorial

Las caras de la noticia: 2 de octubre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
Las caras de la noticiaT. GallardoLa Razón
Editorial
Creada:
Última actualización:
MURCIA.-El tenista español Carlos Alcaraz reina en Tokio y levanta su octavo título del año
MURCIA.-El tenista español Carlos Alcaraz reina en Tokio y levanta su octavo título del añoEuropa Press

CARLOS ALCARAZ▲

Tenista

67 partidos ganados y ocho títulos en su mejor temporada. El tenista español número uno del mundo, flamante campeón en el torneo de Tokio, está disputando su mejor temporada hasta la fecha. Carlos Alcaraz acumula 67 partidos ganados y ocho títulos en diez finales jugadas en lo que va de este 2025.

El presidente de ACS, Florentino Pérez
El presidente de ACS, Florentino PérezlarazonACS

FLORENTINO PÉREZ▲

Presidente de ACS

ACS construirá una batería de seis horas de duración en Australia. UGL, miembro del Grupo Cimic (filial australiana de ACS), ha sido seleccionada por Neoen, productor de energía exclusivamente renovable, y Tesla para construir la batería Muchea de 164 MW y seis horas de duración en Australia.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique SantiagoGustavo ValienteEuropa Press

ENRIQUE SANTIAGO

Diputado de Sumar

Cuanto peor, mejor, a cualquier precio. Santiago ha transmitido al Gobierno que el buque «Furor» debe proteger a la flotilla rumbo a Gaza en la zona de exclusión, que, según él, es de soberanía palestina. Cualquiera diría que el comunista está por provocar un enfrentamiento violando la legalidad.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas