MURCIA.-El tenista español Carlos Alcaraz reina en Tokio y levanta su octavo título del año

67 partidos ganados y ocho títulos en su mejor temporada. El tenista español número uno del mundo, flamante campeón en el torneo de Tokio, está disputando su mejor temporada hasta la fecha. Carlos Alcaraz acumula 67 partidos ganados y ocho títulos en diez finales jugadas en lo que va de este 2025.

ACS

ACS construirá una batería de seis horas de duración en Australia. UGL, miembro del Grupo Cimic (filial australiana de ACS), ha sido seleccionada por Neoen, productor de energía exclusivamente renovable, y Tesla para construir la batería Muchea de 164 MW y seis horas de duración en Australia.

ENRIQUE SANTIAGO

Cuanto peor, mejor, a cualquier precio. Santiago ha transmitido al Gobierno que el buque «Furor» debe proteger a la flotilla rumbo a Gaza en la zona de exclusión, que, según él, es de soberanía palestina. Cualquiera diría que el comunista está por provocar un enfrentamiento violando la legalidad.