Las caras de la noticia: 23 de octubre de 2025

Isidro Fainé, presidente Fundación la Caixa La Caixa La Razón

ISIDRO FAINÉ▲

Justa reivindicación del papel social de las fundaciones. La Fundación «la Caixa» ha pedido más apoyo a las fundaciones por su papel «extraordinariamente importante», dado el porcentaje de población en España en riesgo de pobreza y la caída a nivel mundial de la ayuda al desarrollo.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios en Badajoz EUROPA PRESS Europa Press

JOSÉ LUIS QUINTANA▼

Hostilidad con las eléctricas de Almaraz y el bien común. Hay un consenso, ahora sí, en Extremadura para prolongar la vida útil de la central de Almaraz. Hasta los socialistas lo han entendido gracias a la presión popular. Solo el delegado se ha propuesto poner piedras en el camino.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua Alberto R. Roldán La Razón

MERTXE AIZPURUA▼

No hay peores ultras que EH Bildu/ETA. Aizpurua se permitió arengar contra la permisividad hacia «el franquismo y el fascismo», la impunidad de los ultras. Habló de acabar con los matones, encapuchados y nazis. Ella encaja en ese perfil como quien señaló objetivos para asesinar desde un periódico.