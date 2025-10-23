Editorial
Las caras de la noticia: 23 de octubre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
ISIDRO FAINÉ▲
Justa reivindicación del papel social de las fundaciones. La Fundación «la Caixa» ha pedido más apoyo a las fundaciones por su papel «extraordinariamente importante», dado el porcentaje de población en España en riesgo de pobreza y la caída a nivel mundial de la ayuda al desarrollo.
JOSÉ LUIS QUINTANA▼
Hostilidad con las eléctricas de Almaraz y el bien común. Hay un consenso, ahora sí, en Extremadura para prolongar la vida útil de la central de Almaraz. Hasta los socialistas lo han entendido gracias a la presión popular. Solo el delegado se ha propuesto poner piedras en el camino.
MERTXE AIZPURUA▼
No hay peores ultras que EH Bildu/ETA. Aizpurua se permitió arengar contra la permisividad hacia «el franquismo y el fascismo», la impunidad de los ultras. Habló de acabar con los matones, encapuchados y nazis. Ella encaja en ese perfil como quien señaló objetivos para asesinar desde un periódico.
