Acceso

Opinión

Editorial

Las caras de la noticia: 23 de octubre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Caras de la noticia
Las caras de la noticiaA. CruzLa Razón
Editorial
Creada:
Última actualización:
Isidro Fainé, presidente Fundación la Caixa
Isidro Fainé, presidente Fundación la CaixaLa CaixaLa Razón

ISIDRO FAINÉ▲

Presidente de la Fundación «la Caixa»

Justa reivindicación del papel social de las fundaciones. La Fundación «la Caixa» ha pedido más apoyo a las fundaciones por su papel «extraordinariamente importante», dado el porcentaje de población en España en riesgo de pobreza y la caída a nivel mundial de la ayuda al desarrollo.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios en Badajoz
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios en BadajozEUROPA PRESSEuropa Press

JOSÉ LUIS QUINTANA

Delegado del Gobierno en Extremadura

Hostilidad con las eléctricas de Almaraz y el bien común. Hay un consenso, ahora sí, en Extremadura para prolongar la vida útil de la central de Almaraz. Hasta los socialistas lo han entendido gracias a la presión popular. Solo el delegado se ha propuesto poner piedras en el camino.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua
La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe AizpuruaAlberto R. RoldánLa Razón

MERTXE AIZPURUA

Portavoz de Bildu

No hay peores ultras que EH Bildu/ETA. Aizpurua se permitió arengar contra la permisividad hacia «el franquismo y el fascismo», la impunidad de los ultras. Habló de acabar con los matones, encapuchados y nazis. Ella encaja en ese perfil como quien señaló objetivos para asesinar desde un periódico.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas