Las caras de la noticia: 24 de octubre de 2025

José Creuheras, Presidente del Grupo Atresmedia Alberto R. Roldán La Razón

JOSÉ CREUHERAS▲

Atresmedia logra un beneficio de 63,5 millones de euros. El grupo audiovisual líder Atresmedia, que preside José Creuheras, ha logrado un beneficio neto de 63,5 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, por su liderazgo en audiencia y una exitosa estrategia de diversificación de ingresos.

Josep Sánchez Llibre Gonzalo Pérez Mata La Razón

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE▲

Justa reclamación ante la falta de viviendas. Foment del Treball y la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) lamentan el bloqueo político por la reforma de la reserva del 30% de vivienda de protección oficial en Barcelona y reclaman medidas que promuevan la construcción de casas en vez de penalizarla.

Gloria Ortiz Portero Bankinter

GLORIA ORTIZ▲

Bankinter gana 811,5 millones de euros hasta septiembre, un 11% más de incremento. Bankinter alcanzó un beneficio neto de 811,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 11% más y un mayor ritmo de crecimiento. La entidad va camino de cerrar otro año de ganancias récord.