Las caras de la noticia 27 agosto 2025

Juanma Moreno realiza una visita institucional al Ayuntamiento de Archidona (Málaga) Álex Zea Europa Press

La creación de empresas subió un 3%. Durante los primeros siete meses de 2025 se han creado 12.856 empresas en Andalucía, un 3 % más que en 2024. Se concentraron en construcción y comercio y actividades inmobiliarias, según datos de la consultora Informa, del grupo asegurador Cesce.

Jennifer Lawrence recibirá el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián Europa Press

Premio Donostia del 73 Festival de Cine de San Sebastián. La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá uno de los premios Donostia de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 a 27 de septiembre. Jennifer Lawrence ganó el Oscar por «El lado bueno de las cosas».

Ione Belarra Gtres

El fatuo tremendismo de la extrema izquierda. Belarra cree que solo se hará escuchar con un discurso sobreactuado y tremendista. No parece que los resultados le den la razón. Ha hablado de la «política criminal» del PP ante los incendios. Lo suyo es destruir. La tierra quemada. Ni una sola aportación positiva a la vida de los españoles.