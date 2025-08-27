Acceso

Las caras de la noticia 27 agosto 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Juanma Moreno realiza una visita institucional al Ayuntamiento de Archidona (Málaga)
Juanma Moreno realiza una visita institucional al Ayuntamiento de Archidona (Málaga) Álex ZeaEuropa Press

JUANMA MORENO▲

Presidente de Andalucía

La creación de empresas subió un 3%. Durante los primeros siete meses de 2025 se han creado 12.856 empresas en Andalucía, un 3 % más que en 2024. Se concentraron en construcción y comercio y actividades inmobiliarias, según datos de la consultora Informa, del grupo asegurador Cesce.

Jennifer Lawrence recibirá el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián
Jennifer Lawrence recibirá el Premio Donostia en el Festival de San SebastiánEuropa Press

JENNIFER LAWRENCE▲

Actriz

Premio Donostia del 73 Festival de Cine de San Sebastián. La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá uno de los premios Donostia de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 a 27 de septiembre. Jennifer Lawrence ganó el Oscar por «El lado bueno de las cosas».

Ione Belarra
Ione BelarraGtres

IONE BELARRA

Líder de Podemos

El fatuo tremendismo de la extrema izquierda. Belarra cree que solo se hará escuchar con un discurso sobreactuado y tremendista. No parece que los resultados le den la razón. Ha hablado de la «política criminal» del PP ante los incendios. Lo suyo es destruir. La tierra quemada. Ni una sola aportación positiva a la vida de los españoles.

