Clausewitz en Ucrania

Las cinco horas de reunión entre Vladimir Putin y su asesor diplomático, Yuri Ushakov, con los emisarios de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en el Kremlin el pasado 2 de diciembre, terminaron en una nueva amenaza del presidente ruso a los europeos a sabiendas, probablemente, de que tiene a los americanos de su lado. «No tenemos intención de declarar la guerra a Europa, pero si Europa quiere hacerlo y empieza, estamos listos ahora mismo», dijo Putin. El amo del Kremlin volvió a recurrir al método de la acusación inversa para culpar a los europeos de la guerra, obviando que fueron sus tropas y carros de combate los que cruzaron ilegalmente las fronteras de Ucrania en febrero de 2022, y de obstaculizar la propuesta de paz de Washington con enmiendas «absolutamente inaceptables» para Moscú. No son las demandas de Rusia sobre las fronteras, las armas y el tamaño del ejército que reducirían a Ucrania a una cáscara las que impiden el acuerdo, sino la actitud beligerante de los europeos. EE.UU. parece asumir estas tesis y los emisarios de Trump volaron directamente a Miami sin hacer escala en Europa como estaba previsto inicialmente.

Las cinco horas con Putin han dejado claro que en este gran juego diplomático existen dos bandos representados por los americanos y rusos, por un lado, y los europeos y ucranianos, por otro. Trump está empecinado en su propuesta de paz favorable para Rusia con la zanahoria de obtener lucrativos contratos sobre los recursos de Siberia y el Ártico para las empresas estadounidenses. Para ello, no duda en sembrar dudas sobre la calidad democrática del país invadido. Ciertamente, Volodimir Zelenski se encuentra en una situación complicada; militarmente, por la situación en el frente y políticamente, por las acusaciones de corrupción que afectan a su mano derecha, Andrii Yermak. Algunos medios le acusan, además, de ser el misterioso comprador de la casa de Bill Cosby en Nueva York por 29 millones de dólares, pero hay quienes sospechan que estas filtraciones salen de la Casa Blanca para forzar al presidente ucraniano a aceptar su mal acuerdo de paz.

Las negociaciones continuarán este fin de semana en Miami con una representación pequeña de ucranianos y europeos. El estratega prusiano Carl von Clausewitz decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios; es decir, una herramienta más de la política para que los Estados obtengan unos resultados, una vez que la diplomacia ha fallado. En Europa existe la percepción de que la paz deficiente de Trump y Putin supondrá la continuación de la guerra de Ucrania por otros medios. No es un acuerdo que vaya a detener a Rusia, sino a rehabilitarla y encumbrarla en la escena internacional. Por eso, Putin se permite el lujo de amenazar a los europeos. La pregunta es si los europeos estamos preparados para esa guerra con Rusia. La respuesta, para nuestro lamento, es que no. La mayoría de los líderes europeos creen que no se puede garantizar la seguridad del viejo continente sin Estados Unidos. Estamos atrapados hasta que no haya una voluntad política de crear unos ejércitos a la altura del peso económico que tiene Europa. No podremos ser los adultos en la habitación (ni sentarnos en la mesa de negociaciones) hasta que no podamos defendernos por nosotros mismos.