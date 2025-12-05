El último «gag» cómico del PSOE

El secretario de Política Municipal y adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Juanfran Serrano, ha decidido mantener en su comparecencia en el Senado por el «caso Koldo» el relato guionizado desde Moncloa de que tanto él como Santos Cerdán y el dirigente socialista Antonio Hernando se reunieron con la «fontanera» Leire Díez para atender las preguntas de una «periodista de investigación». Un nuevo «gag» cómico de la productora monclovita al que nadie da crédito. Tras esta nueva ocurrencia, el PP dispara cargas de profundidad. Ha anunciado que forzará la comparecencia de Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado. También hará comparecer a Víctor Ábalos, el hijo del ex ministro José Luis Ábalos, y a Antonio Hernando, al que señalan como «jefe» de la «fontanera» en la presunta operación de desprestigio contra jueces, fiscales y agentes de la UCO. Ya no hay prisioneros.