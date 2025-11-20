Una condena histórica y otra derrota de Sánchez

Al margen de la patética reacción del Gobierno socialista comunista y sus aliados políticos y mediáticos, no pueden esconder la gravedad de la condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Es la primera vez que es condenado un fiscal general del Estado y muestra el disparate de no haber presentado la dimisión para defenderse sin que una posible sentencia condenatoria pudiera perjudicar la imagen de la institución. Una vez más, los representantes gubernamentales acudieron a esa obviedad de que acatan y respetan el fallo del Supremo, pero no lo comparten. No tienen otra opción, ya que no cabe la insumisión. Otro disparate ha sido escuchar a Sánchez defender la democracia tras aprobar la amnistía, ceder ante los radicales y atacar permanentemente al Poder Judicial y debilitar el Estado de derecho. La realidad objetiva es que cinco magistrados del Tribunal Supremo le han condenado frente a dos magistradas discrepantes. Ha sido un juicio, como es lógico en nuestro país, con todas las garantías y con un fiscal general del Estado que ha contado con sus fiscales, sus abogados y la abogacía del Estado como asistencia letrada en su procedimiento. No recuerdo un caso de defensa tan impresionante en la historia judicial española.

El Gobierno está asediado por los escándalos y la corrupción, aunque es cierto que los aliados apoyan a Sánchez, ya que nada más útil que su debilidad para obtener ventajas y beneficios de todo tipo. No hay que creer que lo hacen por convicción o que confíen en la inocencia de los implicados en las tramas corruptas y las cloacas del sanchismo. El aparato mediático de Sánchez, encabezado por el NO-DO de RTVE, se dedicaba a insistir en los dos votos discrepantes, olvidando que la mayoría era clara y contundente. Es bueno recordar, también, el prestigio de estos cinco magistrados, así como del instructor de la causa. Por supuesto, hay que ignorar las chorradas monumentales de los portavoces de la izquierda radical e independentista a la hora de valorar la sentencia. Ninguno tiene la menor idea en temas jurídicos, algo que es habitual en el sanchismo. Ha sido una gran victoria de Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso frente a la brutal campaña emprendida por orden de Sánchez.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)