Nada sin Ucrania y la UE

Ningún plan de paz para Ucrania elaborado con Estados Unidos debe aprobarse a espaldas de Kiev y de los países europeos. Esa es la advertencia lanzada ayer por la Unión Europea, después de conocerse que Estados Unidos y Rusia trabajan en un nuevo plan de 28 puntos que incluye cesiones de territorio y reducción del tamaño del Ejército ucraniano. Unas concesiones para lograr el fin del conflicto que la diplomacia comunitaria rechaza porque hay un agresor y una víctima, y Rusia, como agresor, no ha realizado ninguna concesión desde que inició su invasión militar en febrero de 2022. Además, desde Moscú niegan que se haya avanzado en algún tipo de acuerdo. Incluso su portavoz, Dmitri Peskov, asegura que no hay nada nuevo y que cualquier acuerdo pasa porque se eliminen las causas originales del conflicto. Un lío que puede dar al traste con la paz en el corto plazo.