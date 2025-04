La enchufada y su generoso protector

Los españoles tenemos que estar agradecidos. El Gobierno bonito lo ha hecho todo bien y somos la envidia de Europa. Por tanto, hay que pedir disculpas a la enchufada Beatriz Corredor y a su generoso protector, Pedro Sánchez. Tras ver los buenos resultados económicos de Red Eléctrica, creo que La Moncloa tiene que dar la orden de que se le suba el sueldo y le entreguen un bono especial por su labor durante el gran apagón. Hay que agradecerle, también, que no perturbara su importante labor informando a los vasallos. El miércoles, en uso de su magnanimidad, se fue a los medios afines al sanchismo para contestar a las difíciles preguntas que le plantearon tanto en la Ser como en TelePSOE. Fue uno de los terceros grados más duros que he escuchado nunca, pero la exministra socialista demostró sus abrumadores conocimientos sobre el sistema eléctrico y confirmó la brillantez de su gestión. Hay que dar las gracias a Sánchez por haber tenido la lucidez de nombrarla a ella y no a mi perra Lolita, porque su gestión al frente de Red Eléctrica hubiera sido similar, pero no estoy seguro de que se hubiera sentido cómoda con las entrevistas en la radio y la televisión. No está acostumbrada.

Corredor es un claro ejemplo del sanchismo más aguerrido, basado en la ciega lealtad al líder, la incompetencia y la falta de preparación para el cargo que ocupa. Por supuesto, cuenta con su apoyo y sigue sus pasos sin presentar la dimisión. No lo hace su líder, ¿por qué lo va a hacer ella? El presidente del Gobierno se ha inventado un relato con la inestimable ayuda de los guionistas monclovitas. Corredor resulta útil como parapeto para concentrar las críticas. En cualquier caso, el pedazo de enchufe que tiene bien merece aguantar el chaparrón. Con un sueldo que supera el medio millón de euros y dedicada al ocio empresarial, es lógico que acepte sufrir algunos ataques, más que justificados, a la espera de que una nueva noticia sea manejada por La Moncloa y el multimillonario Contreras para desviar la atención. La izquierda mediática será un fiel altavoz, aunque mientras tanto se dedica a proteger a la enchufada y su protector mientras critica al PP por exigir transparencia y responsabilidades.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)