El fracaso de Yolanda Díaz

Yolanda Díaz tenía en mente dar el impulso definitivo a su segunda reforma laboral durante esta legislatura, pese a que sigue sin querer negociar con las patronales empresariales CEOE y Cepyme esta nueva legislación laboral, que son los que realmente van a pagarla. Pero prefiere utilizar el camino de la unilateralidad, aduciendo que ella defiende siempre a los trabajadores, cuando debería defender a todos, también a los empresarios, que son los que al final financian el sistema. Pero sus planes se han visto truncados por la debilidad parlamentaria del Gobierno, enquistado en su afán de seguir en el poder pase lo que pase. Han sido muchas las derrotas parlamentarias que han truncado algunas de las medidas estrella de la ministra de Trabajo, pero la imposibilidad de aprobar la reducción de jornada o la multa millonaria de la UE por no aplicar los permisos retribuidos deberían hacerla reflexionar.