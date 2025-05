El gafe o la tinta de calamar

El volcán de la Palma, la pandemia de COVID, la dana de Valencia, el gran apagón y alguna cosilla más que se me queda por ahí son padeceres que hemos tenido desde que llegó Sánchez al gobierno de España. Todos, además de causar muertes, ruina, sufrimiento y generar pobreza –que es uno de los propósitos de esta ultraizquierda de pesadilla que maneja el país-, le vienen como anillo al dedo a quien tiene embarrados a sus familiares más cercanos (esposa y hermano), para cubrir precisamente los cargos que se les están imputando y que crecen sin cesar cada día. El pasado lunes, cuando nos quedamos a oscuras, David Sánchez conoció que se enfrenta a dos años de cárcel y a su inhabilitación por prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública y enriquecimiento ilícito. Todo este lodazal dejó de comentarse porque la Red Eléctrica tuvo un fallo de tal magnitud, que todo se quedó en off. ¿Coincidencia? Puede que sí, pero ya es demasiada suerte para una sola persona que tantas incidencias coincidan en el tiempo de manera que se olvide lo sustantivo y los informadores se centren en lo adjetivo. Porque lo del “querido hermanito” tiene mucha miga: no sólo está él procesado sino que otras diez personas entre trabajadores de la diputación (todos del PSOE), y conocidos de la familia Sánchez también lo están, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz, como no podía ser de otra forma. Esto llevará su tiempo, como todo lo que tiene que ver con la justicia en España, pero las cosas han de colocarse en su sitio para ver entre rejas a toda esta banda de corruptos. El otro día alguien dijo que los niños nacidos al mismo tiempo del inicio de la investigación verán las imágenes de estos tipos traspasando las puertas de las prisiones cuando hagan la primera comunión, así que hemos de tener paciencia para que todo esté bien hecho y no se les vaya de las manos a los jueces.

Ayuso sentenció en su discurso del 2 de mayo, durante la entrega de las medallas de la Comunidad de Madrid: “No podemos acostumbrarnos al desastre, al sectarismo y a la mentira”, yo más bien diría “no debemos” porque así estaríamos garantizando la permanencia en el poder de Sánchez, al igual que Putin, Maduro o Castro y sus sucesores en Cuba, sería el fin de la España que todos deseamos. No a una catástrofe más, no a una corruptela más, queremos salir del hoyo, queremos un país homogéneo y sin sobresaltos diarios.

Por lo demás, solo comentar el sueldo de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor: 546.000 euros. Ella, socialista, ex ministra y actual cabeza visible de la operadora cuyo principal accionista es el Estado, sólo ha comparecido ante las cámaras de televisión española y una radio afín a su partido a los tres días del corte de luz que nos dejó a todos con cara de tontos. Todavía no ha dimitido. Ni lo hará. Ahí lo dejamos.

CODA. Me dio mucha pena Massiel recibiendo la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. Su estado físico no es bueno. Ella ha sido un referente de nuestra música y los años se le han venido encima con poca salud y no mucho dinero. Ojalá mejore.