Al Gobierno las emergencias le pillan de vacaciones

Los excesos dialécticos de algunos ministros ponen en evidencia a sus compañeros de gabinete. Es cierto que el «primo uomo» del régimen es Óscar Puente, que ha conseguido eclipsar a Óscar López y se sitúa como digno sucesor de Sánchez. En cualquier sistema autocrático, lo más importante es hacer méritos ante el líder, ya que no existe democracia interna. El mayor mérito es la ciega lealtad. Los ministros están de vacaciones y es una información pública. No es una invención de la peligrosa fachosfera. No lo critico, pero al menos sería bueno que no sobreactuaran. En esta ocasión, Bolaños le ha ganado la partida a Puente con la excéntrica afirmación de que «a nosotros las emergencias nos pillan trabajando». Por lo visto, «este Gobierno no elige las crisis a las que ha de hacer frente, pero sí cómo estar al pie del cañón desde el primer día». La conclusión es que a «los ciudadanos les interesa que el Gobierno siga presidido por Pedro Sánchez y el PSOE». Creo que deberían promover una reforma constitucional y nombrarle presidente vitalicio.

Por cierto, como tienen unas relaciones privilegiadas con la dictadura comunista china, podrían copiar el sistema de partido único acompañado de formaciones satélite que actúan de palmeras de Xi Jinping. Ahora tienen a Yolanda Díaz, que ha alcanzado su máxima felicidad como vicepresidenta silente del ecosistema sanchista. No entiendo por qué los españoles no votan en masa a Sánchez, ya que bajo su liderazgo las emergencias se convertirían en simples anécdotas. La realidad es otra muy distinta y por eso las encuestas ofrecen un resultado desastroso al PSOE. Les iría mejor si volvieran a la centralidad, hubiera algo más de autocrítica y menos peloteo de Puente y los Lópezes al estadista universal. Las imágenes de estos días muestran que los miembros del gabinete están de vacaciones y organizan actos ridículos para hacer ver que trabajan. Una comparecencia para atacar al PP no cuenta como trabajo e incluso lo incluiría como un rato de descanso para no aguantar a la pesada familia política, no cambiar pañales o librarse de ir a la playa con los parasoles y la nevera. No tienen la suerte de disponer de un palacete, criados y una playa privada a su servicio como Sánchez.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)