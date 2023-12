Un grave error de Abascal

Me es igual que me critiquen los de Vox y que me lancen, como hacen habitualmente, sus huestes en las redes sociales. Hay que decir alto y claro que su estrategia es errática y disparatada. No es difícil llegar a la conclusión de que son los mejores aliados de Sánchez. La poderosa izquierda política y mediática espera cualquier oportunidad para servir al sanchismo. Por ello, los exabruptos de los líderes de Vox son muy útiles para movilizar a la izquierda. Por supuesto, Abascal y su equipo están empeñados en ofrecerles oportunidades para que hablemos de lo que le interesa a Sánchez y desviar la atención de temas como la amnistía, las cesiones a los independentistas o el autoritarismo que caracteriza la gestión monclovita. ¿Por qué hace Abascal una declaración tan inconsistente y atrabiliaria asegurando que «habrá un momento dado» en el que el pueblo querrá «colgar de los pies» Sánchez? Los intentos del portavoz del partido, Ignacio Garriga, justificando que es una referencia histórica sobre cómo acaban los dictadores es increíble. Los dos se descalifican con sus palabras.

Las críticas se tienen que hacer con rigor y no con soflamas o analogías inconsistentes. Es deplorable que Abascal haga declaraciones que favorecen al inquilino de La Moncloa y que Garriga le secunde con un alarde de servilismo impropio de su formación. La dureza de mis críticas al sanchismo y su autoritarismo se pueden leer en mis artículos. Los de Vox no me pueden dar lecciones ni en esta ni en otras materias. Sánchez estaba muy feliz porque tiene otra «foto de Colón» y sus voceros podían exigir que Feijóo rompiera con Vox. En las elecciones fueron su aliado más útil provocando la movilización de la izquierda. No salía de mi asombro cuando dijeron que aplicarían un 155 permanente en Cataluña cuando llegaran al gobierno. Es evidente que Sánchez no tiene unos principios políticos sólidos, ya que ha pasado del socialismo liberal al radicalismo izquierdista del Grupo de Puebla. Es cierto que no le importa mentir, pisar las leyes o poner en riesgo la unidad nacional, pero con Vox como aliado conseguirá seguir en el Gobierno tras las elecciones de 2027.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).