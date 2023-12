Sánchez no cierra la puerta a un nuevo mandato: "No son tantos los años como las ganas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes su segundo libro autobiográfico en cinco años de mandato. "Tierra firme", de la editorial Península (Planeta) ha acogido el máximo interés político y mediático y la fecha ha llegado en medio de las inmediaciones al debate de la tramitación de la ley de Amnistía que tendrá lugar este martes en el Congreso de los Diputados y después de las acusaciones del líder de Vox, Santiago Abascal, al propio líder del Ejecutivo. Temas que no ha rehusado en contestar.

Hasta catorce ministros de su Gobierno han arropado al líder del Ejecutivo en un acto al que ha acudido el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras y Carlos Creuheras,director del Área de Relaciones Externas del Grupo Planeta. En la presentación de su libro, moderada por los periodistas Ángeles Caballero y Jorge Javier Vázquez, el presidente del Gobierno ha hecho un repaso desde que decidió convocar de forma adelantada las elecciones generales hasta la actualidad, ya investido como presidente del Gobierno. Una carrera de "fondo" como él mismo ha definido en la que se sigue sintiendo "con ganas" de continuar. Así, el presidente ha dejado la puerta abierta a un tercer mandato. "No son tantos los años como las ganas. Creo que hay un proyecto político para largo. Esto es a lo que aspiro", ha confirmado a la pregunta de si se ve volviéndose a presentar a unas elecciones generales.

Uno de los momentos más esperados era el de su réplica al presidente de Vox, Santiago Abascal, después de que éste asegurara en una entrevista de que la gente querría "colgar de los pies" al presidente. "Es de una extraordinaria gravedad. Abascal no lo dice porque sí, no es un lapsus. Quiere que hoy estemos hablando de esto. Hay que recordar que el líder de Vox iba a ser vicepresidente del Gobierno de España. Y esto tiene que hacer reflexionar al líder de la oposición. A los medios, decirles que no hay broncas, hay insultadores e insultados. Esa España de la que tanto habla es muy minoritaria" ha asegurado.

Como viene haciendo en las últimas semanas desde que el PSOE presentó la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, el presidente la ha defendido y ha llamado a hablar de las "virtudes" de la misma. "Nuestra transición parte de un origen que tiene que ver con el perdón, con la superación de una historia que durante la dictadura traumatizó a nuestra sociedad. Todo ello tiene que ver con la resolución de contenciosos políticos pero necesita de estos pasos transcendentes", ha asegurado, para después defender la diferencia entre los indultos y la amnistía. "Los indultos los aprobó el Ejecutivo y la amnistía va a ser aprobada por la mayoría de las Cortes", ha enfatizado.