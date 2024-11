La orografía de España no es como la de Centroeuropa. Los cráneos privilegiados europeos que han perpetrado esa ley irracional que obliga a desatender los campos, a no limpiar montes ni ríos, a destruir azudes y presas (que en caso de riada servirían perfectamente de rebosaderos que aflojarían el caudal y por tanto la violencia del agua), los responsables políticos culifruncidos que piensan que todo el monte es orégano, literalmente, porque no conocen España más que a través del Google Maps…, están perpetrando una agresión contra la humanidad. Claro, eso siempre que creamos que la humanidad está por encima del cardo ruso que volaba en las películas del Spaghetti Western rodadas en Almería.

Sí, es cierto que aquí se han construido poblaciones en lugares incorrectos, inundables. Pero…, ¿ahora qué hacemos, destruimos Valencia, y media España «mal urbanizada», solo porque no se encuentra en las coordenadas cabales? Valencia se fundó en el 138 a. D. C. Parece un poco tarde, después de 2000 años, para quejarnos de que la instalase allí un Bruto (Décimo Junio Bruto, militar y político romano con la manía de fundar ciudades mientras estaba de campaña, y amante del mar y la huerta levantina, según parece). Si fuésemos presidentes mexicanos le reclamaríamos a Meloni indemnizaciones y perdones humillantes por habernos enviado ella misma a las tropas del Imperio Romano a conquistar y luego enamorarse con razón del Levante hispano... No es el caso.

Lo único que está en nuestra mano es poner límites al batallón de fracasados escolares que nutren las filas de partidos políticos, al escuadrón semoviente de jetas sin formación, cuyo único mérito curricular es pelotear más que Nadal y un dedito tieso para votar lo que diga su jefe de bando. Para votar en bloque no hacen falta tantos altos cargos, diputados secretarios de los vicesecretarios y fatuos inútiles, porque ante una tragedia están demostrando que solo son eficientes para ejercer como obstáculos. La vida de los ciudadanos está fundamentalmente en manos de ineptos, parece. Y, luego…, que si la antipolítica y tal. Pues eso.