En insulto es un «agravio, injuria, ofensa, afrenta, baldón, denuedo…». Y así. Pero si te llaman «petardo» no te descalifican como «persona pesada, aburrida, fastidiosa, poco competente en su cometido», sino «bolsa pequeña de papel, en el juego del turmequé, que contiene pólvora». O sea, que si te sueltan: «¡Petardo!», es que eres un bombazo juguetón. «Impresentable» no significa que no se te pueda «presentar en público por tu aspecto o escasa capacidad intelectual o moral» (¡jajaja!), sino «respetable, decente», según el lenguaje orwelliano impuesto hoy, donde se dice lo contrario de lo que se dice, y se hace lo opuesto de lo que se dice que se hace. El «maltratador» no lo es porque trate con «crueldad, dureza o desconsideración», sino por ser un carck, un killer «político». La «jodida» no lo está porque se encuentre «estropeada o dañada», sino por ser una suertuda que «practica el coito». «Hipócrita» no es el «embustero, farsante o impostor», sino alguien amable que sonríe al personal aunque le atormenten los perendengues. «Torpe» no significa «inútil, incapaz, tardo, feo…», es el diminutivo de «torpedo», o sea: ¡una f*k*ng máquina de guerra! «Cuñado» es meramente el cónyuge de una pariente. «Estulto» no significa «necio, tonto» sino (volvemos a Orwell) más listo que la nómina de un diputero. Y si te llaman «pájara» no te insultan: ¡están poniendo de relieve que tienes cualidades para comandar el Ejército del Aire! Con los ministros y allegados de Sánchez pasa exactamente igual que con los votantes del PSOE: les expelen «¡tocacojones, pájara!», el Número Uno les obra encima…, pero ellos, devotos creyentes, siguen votando igual, mantienen la confianza en Él. Él pide el voto y tú también se lo das. De hecho, le entregarías a tu primogénito si no fuera porque ya tiene treinta y cinco años y hace siete que emigró a Vietnam, donde vive mejor y hay más libertad de expresión que donde tú votas. Además, ¡que no insulta quien quiere, sino quien puede! Y los seres de luz no pueden insultar ni aunque lo pretendan.