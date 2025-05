León XIV, un Papa misionero

La elección Robert Francis Prevost es muy interesante y un extraordinario acierto de los cardenales electores. Ha causado una cierta sorpresa, porque no aparecía como un claro favorito. Es cierto que había sonado, pero no con la fuerza de otros. Ha sido un cardenal muy próximo a Francisco y es el primer estadounidense de la Historia. Por tanto, cabe suponer que existirá un cierto continuismo, pero también tendremos que esperar para conocer la línea que seguirá. Ha dado algunos indicios con su intervención defendiendo la paz, caminar como pueblo, la iglesia sinodal e incluso el uso del español manteniendo la unión entre dos mundos. No hay duda de que será conciliador, para mantener esa unión que es la fuerza de la Iglesia. Su perfil hace suponer que será un misionero y es interesante que se le denominaba un estadounidense latino. Los caminos iniciados por Francisco seguirán como es lógico es una Iglesia donde la continuidad es su mayor fuerza. Al igual que su antecesor, que era jesuita, pertenece a una orden religiosa que en este caso es agustino.

La elección del nombre dice mucho, porque el primer León fue uno de los grandes Pontífices de la Historia y es conocido como el Magno. Es el primero de los tres papas mencionados en el Anuario Pontificio con el título de «el Grande» junto con Gregorio I y Nicolás I. Por su parte, León XIII protagonizó un largo pontificado desde 1878 a 1903 sucediendo a Pío IX, que sufrió la liquidación de los Estados Pontificios y el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado liberal. Fue un Papa moderado que se encargó de suavizar las tensiones y sentó las bases de la Doctrina Social de la Iglesia. Es bueno tener presente que ha sido un misionero con una larga experiencia en Perú, pero también en el gobierno de su Orden, al frente del obispado y en la Curia. Como responsable del Dicasterio para los Obispos era uno de los colaboradores más estrechos de Francisco y a la vez tenía una relación muy fluida con todos los obispos del mundo. Con él se unen varios continentes como muestra su origen familiar estadounidense, francés, español e italiano. No hay duda de que es el Papa que se necesita para estos tiempos.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)