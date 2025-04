El lío de la izquierda radical

El panorama de la izquierda radical y antisistema no puede ser más desolador para los intereses electorales del sanchismo. Hay que reconocer que Pablo Iglesias ha acertado manteniéndose firme contra Sumar, que no es más que el chiringuito en declive de Yolanda Díaz. Su último estrambote ha sido colocar a dos marionetas al frente para seguir como cartel electoral. La situación no puede ser más disparatada. Lo más incomprensible es que sus socios de IU y el resto de las formaciones permanezcan impasibles mientras caminan con paso firme al desastre en las urnas. He de reconocer que pensaba que Antonio Maíllo y Ernest Urtasun eran más listos. A estas alturas creo que Podemos acabará superando a Sumar, porque se ha convertido en un apéndice de Sánchez. La maniobra del triunvirato formado por Iglesias, Belarra y Montero, colocando a esta última como cabeza de lista para las generales, muestra su firme decisión de acabar con la plataforma yolandista. Es el peor escenario para el inquilino de La Moncloa que no tiene otra salida que aguantar la legislatura a cualquier precio. Con ello se abre una nueva etapa de cesiones al independentismo catalán.

La política española se ha instalado en un escenario excéntrico sin Presupuestos Generales y un presidente del Gobierno obsesionado con seguir en el cargo sin importarle incumplir la Constitución. La vida pública nacional gira alrededor de un comportamiento despótico, ya que no tiene aliados parlamentarios para aprobar leyes, presentar los Presupuestos o cumplir con las exigencias de la OTAN y la UE. En este sentido, Podemos se ha convertido en un grave problema, porque su triunvirato dirigente no se fía de Sánchez, motivos no le faltan, y sabe que la debilidad de su enemigo es su mayor fortaleza. Es un político débil al que pueden exprimir sin ningún problema, ya que está dispuesto a pagar cualquier factura. Es lo mismo que sucede con Puigdemont. El mejor escenario es la continuidad de una legislatura agónica. Todo indica que las próximas elecciones autonómicas y municipales serán una nueva catástrofe para el PSOE. No hay que descartar que el PP consiga ampliar su mayoría en el Senado e incluso recuperarla en el Tribunal Constitucional. Esto permitiría acabar con el fanático sectarismo de Conde-Pumpido.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)