La mamporrera y su lumpen de la telebasura

La fontanería del sanchismo está escacharrada. La situación es tan grotesca que no tiene parangón. La mamporrera Leire Díez demostró ayer que su condición de periodista de investigación es una fantasía que no se la creería ni mi perra Lolita, que es ingenua y tiene un gran corazón. El colofón de su esperpéntica comparecencia fue la irrupción de Aldama llamándola mentirosa y advirtiéndole de las consecuencias para Sánchez. Se podía ver personajillos de medio pelo revoloteando alrededor de una patética Leire que iba a la búsqueda de su minuto de fama en los medios de comunicación. Era todo más propio de un programa de telebasura que finalizaba con la protagonista, una auténtica hortera, peleándose con el corruptor de Ábalos. Al más puro estilo de una taberna de los barrios bajos de una ciudad portuaria, los protagonistas demostraron que son unos miserables. Una versión del hampa al estilo castizo al servicio del sanchismo y algunos de ellos dispuestos a aligerar el bolsillo al pagador. La cuestión importante es saber quién es el cerebro y quién paga la fiesta. Es evidente que la tal Leire es una pringada de pocas luces y mucha ambición. Aldama es otro pícaro en esta versión moderna del Lazarillo de Tormes. Es cierto que es un jeta listo y con pretensiones, que desearía entrar en la alta sociedad. El «de» previo no implica nobleza y a saber si lo ha incluido para deslumbrar a la colección de horteras, como Koldo y Ábalos, que le rodeaban. La mamporrera es la tonta útil del lumpen que ha irrumpido en los medios de comunicación como si fuera un programa de la telebasura. Es verdad que son auténticas cloacas y estamos ante un pozo sin fondo. Tienen muchas horas de grabación y dinero para seguir esparciendo verdades y mentiras en este espectáculo. Es cierto que para el sanchismo es demoledor. Tiene todos los ingredientes para un culebrón interminable protagonizado por auténtica gentuza, aunque la culpa es de aquellos que organizaron las cloacas. La foto de Leire y Aldama es la imagen que mejor resume la sórdida degradación del sanchismo en sus últimos estertores. Como si fuera una folclórica de tercera discutiendo con su representante o un amigo especial ante unos periodistas auténticos, no como ella, que contemplaban estupefactos este espectáculo de la telebasura.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)