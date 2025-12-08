Mónica García, la peor ministra de Sanidad

No tengo criterio para valorarla como médico, pero los datos objetivos muestran que es la peor ministra de Sanidad de la democracia. Ha demostrado que es una activista radical que está obsesionada con Ayuso. Es la consecuencia de esa soberbia que le caracteriza y que es característica de los pijoprogres. No puede entender que le derrotará en las urnas y que, además, sea una magnífica presidenta muy querida por la gran mayoría de los madrileños. No hay más que ver el resultado en las urnas y las encuestas. Esa obsesión es consustancial al sanchismo y sus aliados, aunque también es una baza para la receptora de esos ataques constantes. Los excesos siempre son malos y en política se pagan en las urnas. Me imagino que su trayectoria como sindicalista y no haber destacado en su profesión es otro factor que explica su virulencia contra el sistema sanitario madrileño, que es uno de los mejores de Europa.

En cierta ocasión, un familiar que era uno de los médicos más prestigiosos en su especialidad, catedrático y jefe de servicio en uno de los grandes hospitales de referencia de nuestro país, me dijo que un buen médico no puede estar en política durante mucho tiempo. Lo entendí cuando me desarrolló su idea, porque se pierde pericia y conocimientos. Está bien para un periodo e incluso según la especialidad. Entre sus compañeros de promoción estaba Antonio Gutiérrez Díaz. El Guti era un magnífico médico pediatra que sacrificó su profesión por la política. Era una magnífica persona. A pesar de ser comunista, no era un fanático y sectario como García, que ha desarrollado una campaña mezquina contra la sanidad de Madrid, como muy bien dijo Ayuso, para eclipsar las huelgas que los médicos han convocado en su contra. No se ha enterado, además, de que no tiene mayoría parlamentaria para aprobar una ley para acabar con la colaboración público-privada en la sanidad pública. Los comunistas de familias acomodadas como ella son una especie muy habitual. Son muy pesados y llevo décadas aguantándolos, ya que en Barcelona proliferaban como las setas. Por supuesto, también los encontramos en el PSOE. Al final, manipula lo sucedido con el audio incompleto del Hospital de Torrejón buscando algún rédito electoral que no conseguirá.

Francisco Marhuenda.De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)