Descalabro en Extremadura

Pese a lo que se creen la mayoría de los partidos políticos y sus dirigentes, los electores no son tontos y, por mucho que algunos sean fieles a sus siglas y otros se equivoquen, la mayoría tiene claro que nunca votará a quien le engaña o le menosprecia. Y esa mayoría es la que decide. Pues bien, Extremadura, que durante décadas fue un bastión socialista, puede convertirse en el epicentro de un terremoto electoral que puede derruir los cimientos sobre los que se asienta un cada vez más debilitado liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El último sondeo de NC Report para LA RAZÓN dibuja un panorama devastador para el PSOE en una de sus comunidades históricamente más fieles. Como ya pasó en Andalucía y en Aragón, los ciudadanos no perdonan los engaños y las mentiras, tampoco la corrupción ni la mala gestión. Pero, sobre todo, no perdonan que les tomen por el pito del sereno.