Huelga de médicos en España: fechas, duración y qué medidas proponen al Ministerio de Sanidad

La Sanidad en España se encuentra en el punto de mira. Médicos de todo el país van a salir a la calle para protestar por la reforma del Estatuto Marco que el Gobierno quiere implantar. Y es que el texto que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud es completamente contrario a las exigencias de los sanitarios, que reclaman una renovación del mismo.

Las protestas comenzaron con intensidad el pasado mes de junio, cuando miles de personas se echaron a la calle para demandar cambios mientras los sindicatos sanitarios se reunían con la ministra, Mónica García.

Sin embargo, ante la falta de acción, los médicos se concentrarán en las calles de toda España para aumentar la presión y exigir la aplicación de medidas de manera urgente.

¿Cuándo tendrá lugar la huelga?

Los médicos están llamados a secundar, desde mañana martes 9 de diciembre, cuatro días de huelga consecutivos en la que supone la tercera rebelión de batas blancas desde junio para protestar contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y reivindicar uno propio que reconozca sus particularidades.

En plena temporada de asistencia, las organizaciones médicas CESM y SMA se concentrarán del 9 al 12 de diciembre, afectando al funcionamiento regular del sector, algo que notarán muchos ciudadanos.

Asimismo, los sindicatos Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han convocado una huelga indefinida de todo el personal sanitario cada martes a partir del 27 de enero, provocando una situación límite que el Ministerio deberá resolver.

¿Qué medidas exigen?

Después de casi tres años de negociaciones y más de 60 reuniones entre el Ministerio de Sanidad, sindicatos y comités de huelga, no se ha logrado alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes sobre un documento que lleva vigente desde el año 2003.

El actual Estatuto Marco no convence a los sanitarios, por lo que exigen una remodelación del mismo. Algunas de las demandas son:

Reconocimiento de la especificidad de los médicos

Computar las horas de guardia para la jubilación

Acabar con la temporalidad y la precariedad de los contratos

Adaptar las retribuciones a la formación

Retirar las guardias de 24 horas mal remuneradas

Poder acceder a la jubilación anticipada

¿Por qué se produce la huelga ahora?

La medida se produce tras el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad pública. En una rueda de prensa conjunta, los sindicatos señalaron que, tras casi tres años de negociación, el Ministerio dirigido por Mónica García no tiene intención de pactar un texto que beneficie a todo el personal estatutario "sin excepciones ni discriminaciones entre colectivos profesionales".

Además, denunciaron que la negociación se ha visto entorpecida por contactos paralelos con otras organizaciones fuera del Ámbito de Negociación, favoreciendo intereses particulares de algunos colectivos.

La ministra de Sanidad ha hecho "oídos sordos" a las demandas planteadas, asegurando que el texto del Estatuto está negociado en un 99%, algo que desde los sindicatos se considera "lejos de la realidad".

¿Dónde se producirá la huelga?

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han decidido mantener sus protestas porque insisten en que este colectivo merece más que un capítulo específico dentro del texto global de la ley que rige las condiciones laborales de todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, sanitarios y no sanitarios.

La marcha partirá a partir de las 10 desde el Congreso de los Diputados y acabará frente al Ministerio de Sanidad con el objetivo de lograr un estatuto que "dignifique" la profesión, pero también exigir a la administración madrileña demandas pendientes que son de su competencia, como mejoras retributivas o la equiparación del Hospital Gómez Ulla con el Sermas.

En este contexto, APEMYF, a la que pertenece Amyts, también ha anunciado nuevas jornadas de huelga médica los días 14 y 15 de enero como inicio de acciones de carácter indefinido si no se atienden las demandas del colectivo.

Por su parte, Metges de Catalunya ha convocado dos manifestaciones en Barcelona. Una mañana martes a las 10:30 horas en la Delegación del Gobierno en Cataluña, que finalizará en la Plaça de Sant Jaume.

Asimismo, el miércoles se producirá la segunda manifestación, en cuyo caso saldrá de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona a las 10:30 horas, y acabará en el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.