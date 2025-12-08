Los médicos, llamados a cuatro días de paro desde mañana

Médicos de toda España están llamados a secundar, desde mañana, cuatro días de huelga consecutivos en la que supone la tercera rebelión de batas blancas desde junio para protestar contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad y reivindicar uno propio que reconozca sus particularidades.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han decidido mantener sus protestas porque insisten en que este colectivo merece más que un capítulo específico dentro del texto global de la ley que rige las condiciones laborales de todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, sanitarios y no sanitarios.

El nuevo parón de médicos y facultativos llega pocos días después de que los sindicatos que integran la mesa de negociación del estatuto marco (UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde) hayan programado, por su parte, una huelga indefinida a partir de enero también contra el estatuto marco.

Sin embargo, el motivo que arguyen es el contrario: estas organizaciones rechazan de plano que los médicos deban tener una ley propia y critican la "deslealtad" del Ministerio por haber tenido negociaciones "paralelas" con CESM y SMA para tratar las condiciones de estos profesionales.

Desde el Ministerio, por su parte, apelan a la "responsabilidad colectiva" de no bloquear el texto porque ello supondría perder una "oportunidad histórica" de reformar una ley que lleva dos décadas paralizada.

Sanidad garantiza que el borrador, al que se ha llegado tras un proceso de diálogo "técnico y político que ha incluido más de 60 reuniones" con sindicatos, comunidades y otros actores implicados, atiende "todas aquellas demandas que se encuentran dentro de su ámbito competencial", pero que no puede incluir aquellas que invadan las de las comunidades o sean anticonstitucionales.

El Ministerio defiende su texto porque supone el fin de la inestabilidad mediante ofertas públicas de empleo obligatorias cada dos años, reduce las guardias de 24 horas a un máximo de 17, delimita el número de las que se pueden hacer semanalmente, reconoce que las libranzas o descansos obligatorios, previos y posteriores a las mismas, no generen deuda horaria, entre otras muchas mejoras.

Pero nada de eso convence a CESM y SMA, que han contestado al último borrador con un nuevo llamamiento, el tercero desde junio, que afecta a médicos y facultativos de toda España, aunque los convocantes han dejado libertad a cada sindicato autonómico (no todos forman parte de CESM) para que programe las acciones que considere más oportunas.

De esta forma, habrá lugares donde las movilizaciones se producirán los próximos cuatro días, en otros se reducirán a dos y habrá sitios que se centrarán en un solo acto, aunque la mayoría de ellos quieren coincidir en concentraciones el jueves, bien en los centros asistenciales o frente a delegaciones o subdelegaciones del Gobierno.

Así por ejemplo, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), que no pertenece a CESM, apoya los cuatro días de huelga pero celebrará también una gran manifestación de médicos y facultativos de Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, incluidos MIR, FSE y centros vinculados de la Comunidad de Madrid.

La marcha partirá a partir de las 10 del Congreso al Ministerio de Sanidad con el objetivo de lograr un estatuto que "dignifique" la profesión, pero también exigir a la administración madrileña demandas pendientes que son de su competencia, como mejoras retributivas o la equiparación del Hospital Gómez Ulla con el Sermas.

En este contexto, APEMYF, a la que pertenece Amyts, también ha anunciado nuevas jornadas de huelga médica los días 14 y 15 de enero como inicio de acciones de carácter indefinido si no se atienden las demandas del colectivo.

Por su parte, Metges de Catalunya ha convocado dos manifestaciones en Barcelona; una mañana martes a las 10:30 horas en la Delegación del Gobierno en Cataluña, que finalizará en la Plaça de Sant Jaume.

Y la segunda el miércoles, en cuyo caso saldrá de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona a las 10:30 horas, y acabará en el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.

Concentraciones autonómicas del CESM

Asturias:

Martes 9 de Diciembre – Concentración en el HUCA a las 12:00 am (en la explanada de Consultas Externas)

Miércoles 10 de Diciembre – Concentración en el Hospital de Cabueñes a las 12:00 am (en la entrada principal)

Jueves 11 de Diciembre – Concentración ante el SESPA a las 12:00 am (en la Plaza del Carbayón, Oviedo)

Viernes 12 de Diciembre – Concentración en el Hospital San Agustín a las 12:00 am (en la entrada principal)

Murcia; 11 de diciembre a las 11.00 horas concentración frente a la Delegación de Gobierno (Calle Teniente Flomesta sin número).

La huelga se acompañará de concentraciones a puertas de la Consejería de Salud los mismos días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, a las 9:00 horas.

Comunidad Valenciana:

Valencia; concentración en la puerta de los centros de 11 a 11.30 horas.

Alicante; concentración en la puerta del centro de trabajo de 11 a 11.30 horas.

Castellón; concentración en la puerta de los hospitales de 11 a 12.00 horas.

Canarias; 11 de diciembre concentraciones a las 11.00 horas:

Gran Canaria: frente a la Delegación del Gobierno

Tenerife: frente a la Subdelegación del Gobierno.

Islas no capitalinas: frente a todos los hospitales: Hospital Universitario de La Palma (frente a la puerta de entrada), Hospital Virgen de Guadalupe de La Gomera (frente a la puerta de entrada), Hospital Nuestra señora de los Reyes de El Hierro (frente a la puerta de entrada).

Día 9 de diciembre; a las 11.00 horas concentraciones en Hospital Doctor Negrín (frente a consultas externas) y Hospital Universitario de Canarias (frente al EAA).

Baleares:

Mallorca; jueves 11 a las 11.00 horas concentración frente a la Delegación de Gobierno.

Menorca; concentración todos los días a las 08:30 horas en la puerta del Hospital Mateu Orfila.

Aragón:

Zaragoza: concentración el 10 de diciembre a las 12.00 horas en la Plaza de la Convivencia (Puerta del Salud) y el 11 de diciembre a las 12.00 horas en la Plaza de la Convivencia (Puerta del Salud).

Teruel; concentración el 9 de diciembre a las 11.00 horas en el Hospital Obispo Polanco, el 10 de diciembre a las 11.00 horas en el Hospital San José, concentración el 11 de diciembre a las 12.00 horas en el Hospital Obispo Polanco y el 12 de diciembre a las 11.00 horas en el Centro de Salud Ensanche.

Cantabria; concentración el 11 de diciembre a las 11.00 horas en Plaza Norte Valdecilla.

Castilla y León; 11 de diciembre a las 11.00 horas concentración en las puertas de los centros sanitarios.

Extremadura: 11 de diciembre a las 10.00 horas concentraciones en:

Badajoz: ante la Delegación del Gobierno.

Cáceres: ante la Subdelegación del Gobierno.

Melilla; 11 de diciembre, de 11.00 a 11.30 horas concentraciones en las puertas de los centros de trabajo.

La Rioja; concentración principal el jueves 11 a las 11.00 horas en la puerta del Hospital San Pedro de Logroño y concentraciones en las puertas de otros centros sanitarios.

Castilla-La Mancha:

Albacete; 9 de diciembre, de 11.00 a 11.30 horas, manifestación desde la puerta principal del Hospital General Universitario por la calle Hellín y Avenida de España hasta la Subdelegación de Gobierno. 11 de diciembre a las 11.00 horas en la puerta principal del Hospital General.

Ciudad Real; 9 de diciembre a las 12.00 horas en la Facultad de Medicina de Ciudad Real y el 11 de diciembre a las 12.00 horas, concentración en la puerta principal del Hospital General.

Toledo; días 9, 10, 11 y 12 de diciembre a las 12.00 horas en la puerta principal del Hospital Universitario de Toledo.

Guadalajara; 11 de diciembre a las 11.00 horas en el hospital general (puerta próxima a los taxis).

Cuenca; 11 de diciembre a las 11.00 horas en la puerta principal del Hospital General.

Alcázar de San Juan y Tomelloso; 10 de diciembre a las 12.00 horas en la puerta principal del Hospital Mancha Centro Alcázar de San Juan.

Talavera de la Reina; 11 de diciembre a las 11.00 horas en la puerta principal del hospital.

Andalucía (Sindicato Médico Andaluz):

Córdoba; 11 de diciembre a las 11.30 horas en el HURS en el monumento al donante.

Sevilla; 9 y 10 de diciembre a las 11.30 horas en los centros hospitalarios. 11 de diciembre a las 11.30 horas manifestación desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío hasta la Delegación del Gobierno en la Plaza de España. 12 de diciembre a las 11.30 horas en los centros hospitalarios.

Málaga; 9 de diciembre a las 11.30 horas concentración en la puerta del Patio Azul del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, manifestación en la Rotonda C. Jiménez Fraud y Boulevard Louis Pasteur y concentración en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. 10 de diciembre a las 11.30 horas concentración en la puerta de la Subdelegación de Gobierno. 11 de diciembre a las 11.30 horas concentración/manifestación en la puerta del Pabellón A del Hospital Regional Universitario de Málaga, semiglorieta intersección entre Avenida Carlos de Haya, Calle del Ciprés y Avenida Santa Rosa de Lima. 12 de diciembre a las 11.30 horas, concentración en la puerta de la Subdelegación de Gobierno de Málaga.

Almería; 9 y 10 de diciembre a las 11.30 horas, concentración en los centros sanitarios. 11 de diciembre a las 11.30 horas manifestación en Almería Capital. 12 de diciembre a las 11.30 horas concentración en los centros sanitarios.

Huelva; 11 de diciembre a las 11.30 horas frente a la puerta de la Subdelegación de Gobierno (calle Berdigón 11-13).

Granada; 9 de diciembre a las 11.00 horas en la puerta de hospitalización del Hospital Clínico. 10 de diciembre a las 11.00 horas en el Centro de Salud Casería Montijo Hospital Traumatología. 11 de diciembre a las 11.00 horas concentración en la Subdelegación de Gobierno. 12 de diciembre a las 11.00 horas en AGS Sur de Granada Hospital de Motril.

Cádiz; concentración el 11 de diciembre a las 11.30 horas en la Subdelegación del Gobierno.