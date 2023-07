La nueva «Foto de Colón»

El miedo a la ultraderecha es la idea fuerza de la campaña que ha realizado Sánchez para intentar revertir lo que parecía una victoria contundente de Feijóo. Era recuperar la famosa «foto de Colón». No hay duda de que le ha salido bien, aunque ha perdido las elecciones y no creo que le resulte fácil formar un gobierno de perdedores. El precio que tendrá que pagar será muy elevado. El PSOE se aleja cada vez más del constitucionalismo que le caracterizó desde la Transición y que finalizó con el también famoso Pacto del Tinell. El único objetivo del sanchismo es mantenerse en el poder, aunque sea a costa de cesiones. El resultado en Cataluña ha sido muy importante, pero sigue siendo la segunda fuerza en el Congreso de los Diputados. No hay duda de que el mejor aliado de Sánchez ha sido y es Abascal. El excéntrico radicalismo de Vox anunciando un nuevo conflicto en Cataluña ha favorecido al PSC. Desde la precampaña hasta el último día han mostrado un radicalismo que ha permitido que Sánchez y su poderoso aparato mediático recuperaran el espíritu de la «Foto de Colón».

No hay duda de que Abascal y su equipo se sienten cómodos en su chiringuito político, que cada vez es más pequeño, aunque sea a costa de impedir el bien mayor de acabar con el sanchismo y parar los pies a los enemigos de España. La sucesión de declaraciones disparatadas ha servido para animar el voto de la izquierda, como se constata con la elevada participación y el resultado del PSOE y Sumar. Han colocado a Vox en el redil de la ultraderecha y no ha sido capaz, como ha hecho Meloni en Italia, de defenderse y, sobre todo, de actuar con inteligencia. La consigna que extiende el sanchismo y sus predicadores es que podrá gobernar sin problemas. El partido de Puigdemont ha puesto precio a la investidura del candidato socialista: un referéndum vinculante y la amnistía de los prófugos de la Justicia. Ha pedido el traspaso de competencias para celebrar una consulta para la independencia. Sánchez ha conseguido una victoria pírrica que pagaremos todos los españoles.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)