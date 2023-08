El PNV y la excusa de Vox

El Correo Español publicaba este domingo una interesante entrevista con José Alberto Pradera, exdiputado general de Vizcaya del PNV, en la que defendía que su partido «debe abstenerse en la investidura de Feijóo, porque Vox ya no está en la investidura». Es cierto, pero el aparato mediático de La Moncloa tiene una capacidad de presión extraordinaria y el próximo año hay elecciones en el País Vasco. Pradera se refiere a los acomplejados que actualmente dirigen su partido y considera que lo lógico sería un gobierno en solitario de Feijóo antes que uno de Sánchez «con ministros de Sumar». A esto hay que añadir a Bildu, que es el rival del PNV en el País Vasco y que es quien mejor ha rentabilizado su apoyo al sanchismo. Es evidente que Vox se ha limitado a garantizar su voto favorable, pero no entrará en el Gobierno. ¿Por qué pone el PNV una excusa tan inconsistente? Ortuzar y Urkullu saben perfectamente que cada proyecto de ley que remitiera el gobierno del PP al Congreso se tendría que negociar.

No existe el riesgo de que se aplique el autoritarismo democrático del sanchismo. Por tanto, se pondría fin a la anomalía de los reales decretos ley que se han convertido en un despropósito claramente inconstitucional. No es aceptable el criterio de oportunidad política para justificar esta sistemática vulneración de la Constitución. Es bueno sustituir el autoritarismo por la negociación. En el caso de apoyar la investidura de Sánchez, el PNV queda diluido entre los palmeros del sanchismo. Lo único que importa es el apoyo de Puigdemont, porque el resto son meras comparsas. Por tanto, Vox es una excusa porque tienen miedo de que salgan los portavoces del PSOE y Sumar diciendo que han pactado con la ultraderecha. Este temor se convierte en insuperable cuando imaginan la brutal censura que sufrirían de los medios controlados e inspirados por La Moncloa. No hay más que ver las redes sociales. Las iletradas juntaletras de medio pelo y otros chacales carroñeros se dedican a la censura ideológica. El PNV sería una gran presa. La nueva Inquisición decide qué es o no correcto políticamente.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)