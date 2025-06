Difícilmente se pueden descalificar las dos siguientes informaciones considerándolas como bulos, mentiras, y fango, difundidas por seudo medios que defienden posiciones políticas de la «ultraderecha», con el objetivo de derribar a la coalición «progresista y feminista» que preside Pedro Sánchez. La noticia del titular la protagoniza Alfonso Guerra de cuyo pedigrí político socialista nadie con dos dedos de frente puede dudar. En el programa televisivo Espejo Público, su directora Susana Griso le entrevistó anteayer en relación a la situación por la que atraviesa su partido rodeado por casos de corrupción que han provocado entre otros el cese de los dos últimos secretarios de organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Alfonso Guerra lo podría haber dicho más alto, pero sin duda no más claro: «El PSOE está en manos de bandidos y macarras». También se puede considerar que es un exabrupto de los que Guerra tiene una acreditada experiencia, pero en este caso está compartida y fundamentada. En especial, así lo está su afirmación de que « la militancia tiene que elegir entre proteger a Pedro Sánchez o al PSOE , pero ambas cosas no son compatibles». Que está compartida, lo acredita sobradamente la carta que 38 ex ministros y altos cargos socialistas le dirigieron ayer a Sánchez, a la calle Ferraz 70, solicitándole «la inmediata renuncia como secretario general del PSOE». Y que «el Comité Federal, conforme a los estatutos del partido, designe una Comisión Gestora encargada de convocar un Congreso Extraordinario». Y finalmente añaden: «Te trasladamos esta petición con el respeto que merece tu cargo, pero con la firme convicción de que un cambio profundo resulta imprescindible para preservar el futuro del socialismo democrático en España». La exposición de motivos para esa drástica solicitud esta debidamente fundamentada citando los casos de corrupción «que se suman a una práctica de gobierno caracterizada por espurias decisiones políticas que han supuesto una efectiva mutación de nuestra Constitución…» (..) «Nos referimos entre otros aspectos a la prórroga injustificada de los Presupuestos Generales del Estado, la progresiva marginación del poder legislativo,... el deterioro del Estado de Derecho, la ocupación de los órganos de Control del Estado, … una ley de amnistía a la medida de un prófugo de la justicia…» «La exigencia de una regeneración democrática exige en primer lugar una regeneración del propio PSOE que no puede ser liderada por el responsable directo del actual proceso de degradación institucional…» Una contundente moción de censura socialista a Sánchez.