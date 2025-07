¿Puente y López pedirán la dimisión de Sánchez?

En el PSOE es normal falsear el currículum. La diferencia con el PP es que los afectados ni dimiten ni piden perdón. Es verdad que Pedro Sánchez marcó el estándar ético con el doctorado que le escribieron otros. En cualquier país europeo le hubieran retirado el título y hubiera tenido que dimitir. España es diferente. Los medios de comunicación sanchistas que han arremetido contra Noelia Núñez, con su habitual ensañamiento, pasaron de puntillas sobre aquel tema tan escabroso que afectaba a la primera autoridad educativa del país que es el presidente del Gobierno. La diputada incluyó en su currículum dos grados que no había concluido. No sé por qué lo hizo, pero ha pagado un duro precio renunciando a todos sus cargos orgánicos e institucionales. Es verdad que el PP salió en su defensa restando importancia al tema, pero en tan poco tiempo se ha podido comprobar la desmesura de los dirigentes del PSOE, los periodistas y los medios de izquierda atacando a Noelia. En este incidente ha sido sorprendente escuchar los ataques de Óscar Puente y Patxi López, que estudió ingeniería aunque no pasó de primer curso. Creo que deberían ser coherentes y pedir la dimisión a Sánchez por falsificar su currículum. Hay que preguntarse si es más grave incluir dos carreras que no se han concluido o adquirir la condición de doctor gracias a que le escribieron la tesis. Lo que es cierto es que para la izquierda no basta con que una dirigente del PP pida disculpas, ya que lo más importante es acabar con ella. Hay políticos que sufren un cierto complejo por no tener una buena trayectoria académica y optan por exagerarla o incluso mentir. Es cierto, también, que la izquierda ha sufrido un grave deterioro en este terreno, ya que el panorama académico es desolador. La excepción en el gobierno es gente como Urtasun, Robles, Cuerpo o Grande-Marlaska, pero hay casos en que es asombroso que sean ministros, secretarios de Estado o incluso directores generales cuando no son funcionarios. No es casualidad que Óscar López, siguiendo las instrucciones de Sánchez, se quiera cargar el sistema de oposiciones porque ellos no consiguen superarlas. Lo mismo sucede con el Poder Judicial, ya que no quieren jueces y fiscales independientes.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)