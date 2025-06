¿Quiénes son los aliados y los enemigos de Irán?

Hay preguntas sobre Irán que son muy fáciles de responder. El tablero de Oriente Medio ha sido y es endiablado, pero no hay ninguna duda de que el régimen autoritario de los ayatolás es un factor de desestabilización permanente. Desde la caída de Reza Pahleví, el último sha de Persia, hasta nuestros días ha sido una teocracia intolerante enemiga de la democracia y que ha reprimido brutalmente a los iraníes. La dinastía fue fundada por su padre, el general al mando de la Brigada Cosaca Persa, que eligió en 1919 el apellido Pahlavi que daría nombre a la dinastía. Era un soldado que no tenía un origen aristocrático y se limitó a reemplazar la dinastía Qajar, ya que el clero y los británicos no querían una república como había hecho Ataturk en Turquía cuando acabó con el sultanato otomano. Fue una solución artificial que no consiguió consolidarse. Fue una monarquía constitucional, pero desde 1953 hasta su derrocamiento en 1979 se convirtió en una autocracia. Los errores del sha, la corrupción, la brutalidad de su represión y sus enfrentamientos con el ayatolá Jomeini acabaron con su efímero imperio. Al final, tuvo que partir al exilio mientras Jomeini regresaba a Irán rechazando cualquier opción democrática y nombraba un gobierno interino. Fue el nacimiento de la República Islámica y su conversión en un factor clave en el odio contra Israel y las democracias occidentales.

Es bueno recordar que los principales aliados de Irán son Rusia y China, unos regímenes autoritarios que no respetan los derechos humanos y las libertades políticas. El primero es formalmente una democracia y celebra elecciones, aunque sin garantías y reprimiendo a la oposición. En el caso del segundo, ni lo uno ni lo otro y sus dirigentes se sienten muy orgullosos de su modelo político. Hasta tienen partidos marioneta integrados en el sistema y el gobierno. Por tanto, se trata de aliados poco recomendables y que presentan, también, un frente común en la guerra de Ucrania. Irán apoya a los grupos terroristas que atacan a Israel y su objetivo sería su desaparición. Por ello, su programa para conseguir armamento nuclear es muy inquietante. La acción militar israelí y luego estadounidense busca acabar con el riesgo objetivo que significa Irán para la paz en la región.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)