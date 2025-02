¿Se rendirá Sánchez a Puigdemont?

Hay pocas cosas claras en esta legislatura tan compleja, pero esta es la más sencilla de resolver. La rendición de Sánchez no tiene nada épico y no presentará batalla, porque la derrota se produjo el mismo día que aceptó la amnistía y aseguró que Conde-Pumpido haría el trabajo sucio de declararla constitucional. Lo más probable es que la sentencia más abyecta de la historia del Tribunal Constitucional sea antes del verano. Hay que reconocer que la ausencia de principios del presidente del Tribunal Constitucional es proporcional a su enorme capacidad de trabajo. Es cierto que sus hagiógrafos le alagan diciendo que es un gran jurista, aunque no se le conoce, precisamente, por sus publicaciones. No las tiene. Las únicas obras que tengo son las de su padre que desarrolló una destacada labor en este terreno, así como fiscal, magistrado, abogado y profesor. No hay duda de que era un extraordinario penalista. No lo conocí personalmente, pero me hubiera gustado mucho. Me produce una cierta pena que la trayectoria de su hijo finalice sirviendo al sanchismo y legitimando sus chapuzas jurídicas, pero supongo que tendrá sus razones para tener un comportamiento tan poco ejemplar como jurista.

Puigdemont tiene por delante la capacidad de conseguir todo lo que quiera. No le voy a dar ideas, pero no se tiene que preocupar ni siquiera por la constitucionalidad de sus exigencias. Es el primer político que en una democracia tiene a su servicio un Tribunal Constitucional. Desde que el juez John Marshall estableció la justicia constitucional en el famoso caso Marbury vs, Madison (1803) hasta nuestros días y pasando por la extraordinaria labor académica de Kelsen no existe un caso similar de politización tan obscena y descarada de un alto tribunal. Hay que aclarar que me refiero a un sistema democrático, porque en los regímenes totalitarios las Constituciones no tienen ningún valor y no hay seguridad jurídica. Por tanto, el líder de Junts no se ha de preocupar por la técnica o calidad de las leyes que se aprueben para complacer sus exigencias. Por supuesto, sería un mal negociador si se limita a las competencias migratorias y la financiación autonómica. El Congreso de los Diputados de «cariño» Armengol las aprobará y Conde-Pumpido y sus colaboradoras y colaboradores se encargarán del blanqueamiento.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).