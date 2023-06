Sostiene Sánchez que el resultado electoral del 28M es «un castigo inmerecido e injusto». El subtexto de esta apreciación dice que Sánchez piensa que los ciudadanos se equivocan, que la voluntad popular no lo ha tratado como merece, que los electores se han pasado, como si los ciudadanos fuesen unos severos y anticuados progenitores, o jueces caprichosos, cegados. Por eso, porque no está de acuerdo con lo que votan los españoles, ha vuelto a convocar elecciones –generales ahora–, para así tratar de enmendar un resultado que no le convence ni conviene. Sánchez tomó posesión, tras la moción de censura a Rajoy, en 2018. Prometió que no convocaría elecciones hasta 2020, pero la maltrecha oposición le tumbó los Presupuestos Generales 2019, y sí lo hizo. En 2019 convocó elecciones también en vacaciones: en plena Semana Santa (domingo, 28 de abril). Consiguió mayoría simple en el Congreso y absoluta en el Senado. Pero no logró ser nombrado presidente, fracasando sus negociaciones con Podemos, de modo que, en septiembre del 2019, volvió a convocar elecciones. Estas se celebraron el 10 de noviembre, y entonces sí hubo acuerdo inmediato con Podemos. Buena parte del producto legislativo de ese gobierno de coalición ha sido tan inquietante y doloroso que bien podría haber aplastado electoralmente a algunos socios extremistas del PSOE: ERC y Podemos. Ambos partidos se han hundido en número de votos quizás por haber sido artífices de unos cambios en las leyes que han lastimado mayoritariamente a los ciudadanos: eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por el de malversación, que afectan directamente a los líderes encausados por quebrantar, precisamente, la ley durante el «procés independentista català»; y las leyes «sexuales» gestionadas por Podemos, que se han demostrado más favorables a violadores y abusadores que a sus víctimas. El PSOE también ha pagado electoralmente el 28M la factura de esos hechos debidos a sus socios extremados, pues obviamente los ha consentido y avalado todos. Por ello, Sánchez vuelve a girar la ruleta de la fortuna de las elecciones... Ya le dio buen resultado antes.