Salvador Illa siempre gana

Todo el mundo conoce la famosa frase de «la casa siempre gana», porque los casinos nunca pierden. Unos pocos jugadores, muy pocos, pueden tener temporalmente suerte, pero la auténtica está en otras manos. Es lo que le sucede a Salvador Illa, porque el Gobierno socialista comunista, Junts y ERC trabajan para él. Y tiene lo que resta de la legislatura de Sánchez, además, para seguir haciendo caja. Es la realidad. El presidente catalán ofrece la imagen de un tipo aburrido que no ofrece titulares, pero tampoco provoca conflictos. No levanta la voz, tiene un trato afable y nunca se enfada. En el mejor de los sentidos, es una persona corriente. Es algo que nos gusta mucho a los catalanes tras estos vertiginosos años del golpe independentista. Los empresarios están encantados, porque pueden hacer buenos negocios y necesitan tranquilidad. Las banderas van desapareciendo de las calles. Este jueves tengo una conferencia en Barcelona y estoy convencido de que habrá menos que la última vez que estuve. Nadie te habla de la independencia. Hemos abandonado la rauxa y regresado al seny. Puigdemont sigue en Waterloo, Junqueras intenta recomponer un partido destrozado, Sánchez está feliz en La Moncloa e Illa tiene todo el poder, ya que su partido gobierna la Generalitat, el ayuntamiento y la diputación. No existe una mayoría alternativa que le pueda desalojar del poder.

Cada cesión de Sánchez a Puigdemont o Junqueras es una victoria para Illa, porque está al frente del gobierno y se encargará de gestionar los traspasos y los nuevos recursos económicos. Los defensores del sanchismo en Junts no se dan cuenta de que el regreso triunfal del presidente está cada vez está más lejos. No es el «Retorno del Rey» de la trilogía del «Señor de los anillos». En el caso de ERC, ya se puede olvidar de recuperar la Generalitat. El tiempo juega en contra de los independentistas. El Gobierno y Junts han pactado un reparto de menores migrantes que beneficia a Cataluña. Sánchez ha decidido que Junts capitalice el acuerdo, porque sufrirá las críticas y luego beneficiará al gobierno socialista liderado por Illa. Los ataques contra Puigdemont le resultan muy útiles, pero hay que añadir que en las próximas elecciones será más pasado que futuro e Illa obtendrá en las urnas los beneficios de gobernar.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).